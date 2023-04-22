MLB》「嘿！」捕手傳球嚴重偏差 大谷翔平神反應拯救教練網讚嘆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平昨在牛棚練投，他展現神反應，接住捕手傳偏的回傳球，保護教練不被球砸到，引起球迷熱議。

據日媒《Full-Count》報導，大谷昨在牛棚練投42球，為登板前做最終調整，結果有一球捕手的回傳球出現嚴重偏差，眼看要砸到大谷後方的投手教練懷斯（Matt Wise），結果大谷展現神反應，馬上一個滑步伸出左手將球接進手套，「拯救」了身後的投手教練懷斯。

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大谷翔平。（USA TODAY Sports）

大谷神反應接住球的當下也大喊一聲「嘿！」，並露出燦爛的笑容看著捕手。對於大谷的即刻救援，球迷紛紛表示：「大谷保護了投手教練」、「這球好危險啊」、「大谷一舉一動都是焦點」。

大谷翔平今日將在主場掛帥先發對戰皇家，力拚本季第3勝。大谷本季已登板4場，成績2勝0敗、防禦率0.86，合計21局投球，飆出27次三振。

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