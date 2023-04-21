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中職》統一獅22比2打爆樂天桃猿 單場得分追平隊史紀錄

2023/04/21 22:11

統一獅單場得到22分。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天擊出17支安打含8支長打，前2局就豪取8分攢下雄厚本錢，以22：2輕取樂天桃猿拿下3連勝，不僅追平隊史單場最多得分紀錄，也拉下單場「煮粥」6次的樂天站上首位。

統一首局雖只擊出1支安打，卻趁樂天2次失誤搶下3分，2局下從陳重羽率先二壘安打起猛攻1輪鯨吞5分，打完4局已是10：0遙遙領先，樂天洋投威達爾失10分有6分是責失。

統一6局下攻勢再起，趁樂天第2次單局2次失誤又添4分，7局下欲罷不能再灌進7分，最近3場得36分是前9場得18分的2倍，單隊得22分、贏對手20分都是今年單場最多。

統一追平隊史單場最多得分，前2次都在2016年，各是7月21日、10月13日，得22分破隊史在台南最多得分，隊史3次得22分有2次是打樂天（含前身Lamigo桃猿）。

樂天賽前團隊失誤17次是本季各隊最多，今天單場一口氣再加6次失誤，包括2次單局2次失誤，失誤一度比安打4支還多，開季才打12場團隊失誤就破20次（23次），超過去年全季120場共107次的20％。

統一獅李丞齡全壘打。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿威達爾遇亂流。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿游擊手林承飛發生守備失誤。（記者李惠洲攝）

統一獅贏球。（記者李惠洲攝）

統一獅布雷克勇奪單場MVP。（記者李惠洲攝）

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