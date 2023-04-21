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中職》李凱威再見高飛犧牲打 味全終於打敗富邦

2023/04/21 22:15

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今晚天母球場味全龍隊富邦悍將之戰，延長賽10局下龍隊靠李凱威再見高飛犧牲打，最終龍隊就以3:2氣走悍將，終止對戰4連敗。

此役5局上悍將靠林哲瑄二壘安打與孔念恩三壘安打先馳得點，辛元旭高飛犧牲打再下一城。7局下一出局二、三壘有人，代打陳品捷適時敲安帶有2分打點追平比分，比賽回到原點。

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

延長賽10局下劉基鴻、林智勝接連敲安形成一出局一、三壘有人，李凱威適時擊出高飛犧牲打，幫助龍隊取得勝利。

悍將先發投手江少慶表現威風八面，前5局都沒有被敲出安打，直到6局下才被該局首棒曾傳昇擊出內野安打破功，主投6局用了89球只被敲1安無失分，另有8K、2次保送，無奈牛棚失守無關勝敗，本季3度登板都繳優質先發，累計防禦率僅0.98。

味全龍陳品捷代打建功，敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手江少慶。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手鋼龍。（記者陳志曲攝）

悍將孔念恩敲出三壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，結束比賽。（記者陳志曲攝）

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