MLB》可惜！小熊左投被捕手撞倒 完全比賽功虧一簣（影音）

史邁利(左)被捕手撞倒在地。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊今在主場迎戰道奇,打線火力全開,先發左投史邁利(Drew Smyly)前7局演出21上21下,只差6個出局數就能締造完全比賽,破功的方式卻令人錯愕。

小熊今首局就靠日籍強打鈴木誠也的二壘安打取得2:0領先,第3局前道奇MVP貝林傑(Cody Bellinger)棒打老東家,敲出右外野方向陽春砲,接著曼西尼(Trey Mancini)「背靠背」開轟,小熊形成5:0領先。

小熊5局在威斯頓(Patrick Wisdom)與霍納(Nico Hoerner)各貢獻1發三分砲之下,一舉攻下7分大局,打完6局已經取得13:0遙遙領先。

除了打線大爆發外,小熊先發投手史邁利也徹底封鎖道奇打線,前7局未讓任何跑者站上壘包,8局上佩洛塔(David Peralta)敲出三壘方向軟弱滾地球,史邁利下丘撿球要傳向一壘時卻被衝過來的捕手高姆斯(Yan Gomes)撞倒在地、形成內野安打,無安打比賽與完全比賽同時破功,他也只能倒在地上苦笑。

史邁利隨後解決瓦加斯(Miguel Vargas)與奧特曼(James Outman)後,在主場球迷歡呼下退場,總計今主投7.2局被敲出1支安打、送出10次三振無保送,收下本季第2勝,賽後防禦率3.13。

Here is how Drew Smyly's perfect game ended in the top of the 8th inning



(via @WatchMarquee) pic.twitter.com/b0ymMbrO6C