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MLB》可惜！小熊左投被捕手撞倒 完全比賽功虧一簣（影音）

2023/04/22 08:00

史邁利（左）被捕手撞倒在地。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場迎戰道奇，打線火力全開，先發左投史邁利（Drew Smyly）前7局演出21上21下，只差6個出局數就能締造完全比賽，破功的方式卻令人錯愕。

小熊今首局就靠日籍強打鈴木誠也的二壘安打取得2：0領先，第3局前道奇MVP貝林傑（Cody Bellinger）棒打老東家，敲出右外野方向陽春砲，接著曼西尼（Trey Mancini）「背靠背」開轟，小熊形成5：0領先。

小熊5局在威斯頓（Patrick Wisdom）與霍納（Nico Hoerner）各貢獻1發三分砲之下，一舉攻下7分大局，打完6局已經取得13：0遙遙領先。

除了打線大爆發外，小熊先發投手史邁利也徹底封鎖道奇打線，前7局未讓任何跑者站上壘包，8局上佩洛塔（David Peralta）敲出三壘方向軟弱滾地球，史邁利下丘撿球要傳向一壘時卻被衝過來的捕手高姆斯（Yan Gomes）撞倒在地、形成內野安打，無安打比賽與完全比賽同時破功，他也只能倒在地上苦笑。

史邁利隨後解決瓦加斯（Miguel Vargas）與奧特曼（James Outman）後，在主場球迷歡呼下退場，總計今主投7.2局被敲出1支安打、送出10次三振無保送，收下本季第2勝，賽後防禦率3.13。

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