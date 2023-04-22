MLB》開季連20場開轟並列史上第一 B.洛爾再見轟助光芒主場11連勝

Brandon Lowe hits a walk off home run in Tampa! The Rays are now 11-0 at home!



（via @BallyRays）pic.twitter.com/db8As2pmwK — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 22, 2023

〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場迎戰白襪，9局下展開絕地大逆轉，貝森寇特（Christian Bethancourt）和B.洛爾（Brandon Lowe）接力開轟，後者敲出再見2分砲，幫助光芒終場以8：7險勝白襪，主場依舊保持不敗，取得11連勝。

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B.洛爾9局下敲出再見轟，幫助光芒氣走白襪，今年主場勇奪開季11連勝。（法新社）

光芒首局率先得分，J.洛爾（Josh Lowe）敲出2分打點的右外野安打，拉米瑞茲（Harold Ramirez）敲出中外野2分砲，單局狂灌4分，光芒開季前20場都有人開轟，追平2019年水手的大聯盟最長紀錄。

白襪2、3兩局展開兇猛反撲，各攻下3分超前，希梅涅茲（Eloy Jimenez）4局上敲出本季首轟，將領先擴大至7：4，光芒靠著迪亞茲（Yandy Diaz）4局下的適時安打追回一分。

白襪後面4個半局都成功壓制光芒打線，終結者羅培茲（Reynaldo Lopez）9局下上場關門，未料一上來就被貝森寇特敲出陽春砲，這一發全壘打也帶動光芒反攻氣勢，B.洛爾之後再補上一發右外野2分砲，用再見全壘打以8：7氣走白襪。

光芒今年在主場拉出一波開季11連勝的佳績，與1883年運動家和2003年皇家隊並列史上第8長，大聯盟史上最長的開季主場連勝是1880年芝加哥白長襪隊的21連勝。

B.洛爾9局下敲出再見轟。（美聯社）

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