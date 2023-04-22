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NBA》老鷹少主楊恩回神轟32分 主場率隊擊敗綠衫軍扳回一城

2023/04/22 10:05

老鷹少主楊恩回神轟32分，主場率隊擊敗綠衫軍扳回一城。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕首輪季後賽第3戰，東部第七老鷹回到主場後找回手感，T.楊恩（Trae Young）和D.穆雷（Dejounte Murray）聯手發威攻下57分，率隊以130：122擊敗東部第2的塞爾提克，系列賽追到1：2落後，避免落入對手搶先聽牌的劣勢。

前兩戰都輸球的老鷹，團隊命中率都沒有超過42％，當家少主T.楊恩表現不如預期，雖然場均能攻下20分，但命中率是慘澹的35％。老鷹今天回到主場比賽，找回應有的外線手感，儘管首節打完落後，但波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和D.穆雷在次節率隊打出一波14：3的攻勢超前，幫助老鷹上半場取得74：67的領先。

老鷹在第三節持續將領先擴大到雙位數，但綠衫軍發揮十足韌性，史馬特（Marcus Smart）和塔圖姆（Jayson Tatum）緊咬比分，一度追到2分差，T.楊恩挺身而出擋住綠衫軍的反攻，單節豪取15分，老鷹終場就以130：122贏球，本季季後賽首勝開胡。

老鷹此役團隊命中率高達56％，三分球34投15中，7人得分上雙，T.楊恩轟下全場最高的32分，另有9助攻和6籃板，D.穆雷有25分、6籃板和5助攻，貝伊（Saddiq Bey）和波丹諾維奇替補貢獻15分，卡培拉有10分、11籃板的雙十表現。

塞爾提克以塔圖姆的29分最佳，外帶10籃板、5助攻和2抄截，季後賽前3場得分都超過25分，成為隊史第5位達成這項紀錄的球員，上一位是2002年的傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）。史馬特飆進5記三分球貢獻24分，傳出8次助攻，布洛格登（Malcolm Brogdon）拿下17分。

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