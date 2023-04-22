網球》喬科維奇近況欠佳 相隔11年再輸塞國同胞

世界球王喬科維奇直落二不敵拉約維奇，也是他個人自2012年以來首度被同樣來自塞爾維亞的選手擊敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）本週出戰位於波赫大城巴尼亞盧卡的ATP250等級賽事，昨日八強面對同樣來自塞爾維亞的拉約維奇（Dusan Lajovic）再度面臨苦戰，最終以4：6、6：7（6：8）不敵同胞好手，寫下11年來首見賽果。

喬科維奇上週在蒙地卡羅大師賽提前出局後，本週轉戰層級較低的紅土賽事仍未回到最佳狀態，日前他在此面對法國新星范阿斯切（Luca Van Assche），歷經三盤才逆轉晉級。

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而喬科維奇昨日在個人第二個發球局便遭拉約維奇破發，即便一度回破成4：4，但後者再度破發要回領先，也形成首盤分水嶺。進入次盤，雙方一路互保發球局至「搶七」決勝局，喬科維奇一路領先，並取得分數6：3的情況下遲遲未能兌現盤末點，反倒讓拉約維奇連得5分收下比賽。

拉約維奇賽後直呼：「我真是感到不知所措！因為這是我職業生涯最重要的一勝。」喬科維奇此役16次破發機會僅成功破發一次，也令他自2012年敗給提普塞拉維奇（Janko Tipsarevic）後，首度不敵塞爾維亞同胞。

不過這位球王仍在賽後展現風度，並表示：「我已經認識拉約維奇有段時間了，自從他打職業以來，我們曾一同征戰台維斯盃、一起訓練。他值得這場勝利，而我也真心為他感到開心。」

拉約維奇贏得對戰喬科維奇首勝。（法新社）

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