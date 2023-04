MLB》一轉頭偶像就在面前！女酒保見到「前大都會隊長」興奮爆粗口

前大都會球星萊特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕若能親眼見到偶像、而且他還是在你工作的地方驚喜現身,你會有什麼反應呢?舊金山一家酒吧的酒保日前就成為這樣一名幸運兒。

大都會官方社群日前分享一段影片,內容是前當家看板球星萊特(David Wright)現身一家舊金山酒吧,他坐在吧台前看著一位穿著自己球衣的調酒師,該名調酒師轉過身後一開始還以為是萊特是普通客人、要跟他講話,下一秒認出偶像後便無法控制住表情,隨後轉過身害羞捂臉,情緒相當激動。

隨後這名調酒師便走出吧台、萊特也迎上前去,她要求與偶像擁抱也如願以償,擁抱後還激動爆粗口,對同事大喊:「我以為你們他X的在跟我開玩笑呢!」臉上的笑容藏都藏不住。

40歲的萊特是前大都會隊長,2018年因傷高掛球鞋,生涯入選過7屆明星賽,拿下兩座三壘金手套、兩座銀棒獎,14年生涯都在紐約度過,由於外表帥氣加上個性親切隨和,不僅是當時媒體寵兒,也是皇后區球迷至今仍念念不忘的球星。

When your bartender in SF is wearing a David Wright jersey… And you’re David Wright. pic.twitter.com/6HwALOTh3o