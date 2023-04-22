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MLB》一轉頭偶像就在面前！女酒保見到「前大都會隊長」興奮爆粗口

2023/04/22 10:03

前大都會球星萊特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕若能親眼見到偶像、而且他還是在你工作的地方驚喜現身，你會有什麼反應呢？舊金山一家酒吧的酒保日前就成為這樣一名幸運兒。

大都會官方社群日前分享一段影片，內容是前當家看板球星萊特（David Wright）現身一家舊金山酒吧，他坐在吧台前看著一位穿著自己球衣的調酒師，該名調酒師轉過身後一開始還以為是萊特是普通客人、要跟他講話，下一秒認出偶像後便無法控制住表情，隨後轉過身害羞捂臉，情緒相當激動。

隨後這名調酒師便走出吧台、萊特也迎上前去，她要求與偶像擁抱也如願以償，擁抱後還激動爆粗口，對同事大喊：「我以為你們他X的在跟我開玩笑呢！」臉上的笑容藏都藏不住。

40歲的萊特是前大都會隊長，2018年因傷高掛球鞋，生涯入選過7屆明星賽，拿下兩座三壘金手套、兩座銀棒獎，14年生涯都在紐約度過，由於外表帥氣加上個性親切隨和，不僅是當時媒體寵兒，也是皇后區球迷至今仍念念不忘的球星。

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