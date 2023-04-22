MLB》張育成昨開轟今熄火 3打數無安打、賽後打擊率0.091

張育成熄火。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今作客釀酒人，台灣好手張育成擔任先發第9棒游擊手，3打數無安打，紅襪終場以5：3贏球。

昨天敲出本季第2轟的張育成，今繼續獲得先發機會，首打席犧牲觸擊將一壘跑者送上二壘，5上第二打席右外野飛球遭接殺，6局在一二壘有人情況下敲出中外野方向飛球遭接殺，沒能建功，9局為第一個上場的打者，擊出左外野飛球，擊球初速101.3英哩，但遭耶利奇（Christian Yelich）接殺出局，總計今3打數無安打，賽後打擊率0.091。

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紅襪今在3局靠維杜戈（Alex Verdugo）兩分砲先馳得點，3局下釀酒人耶利奇敲安助隊破蛋，下一局釀酒人強打泰倫茲（Rowdy Tellez）陽春砲助隊追平，接著圖蘭（Brice Turang）適時安打幫助球隊逆轉超前。

6局紅襪工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）在一二壘有人之下敲出右外野方向安打追平比數，隨後杜蘭（Jarren Duran）敲出內野安打，紅襪攻下超前分。

近期陷入低潮的日本強打吉田正尚，7局夯出中外野方向二壘安打，幫助球隊再下一城，終場紅襪就以5：3獲勝，吉田今4打數1安吞2K，賽後打擊率0.193。

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