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MLB》登頂大聯盟防禦率、美聯三振雙冠王 大谷7局11K無失分奪第3勝

2023/04/22 11:45

大谷翔平繳出7局11K無失分的好投，天使終場完封皇家，本季3勝順利入袋。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天主場對戰皇家雙刀出鞘，繳出7局無失分的優質先發，飆出本季最多的11K，4打數1安打，終結連12打數無安打的小低潮，天使終場以2：0完封皇家，中止近期的2連敗，大谷本季第3勝順利入袋。

大谷翔平18日對戰紅襪，比賽因雨中斷，只投了2局用31球，大谷翔平休息3天後在今天先發登板出戰皇家，首局就飆出3連K，前兩局投出三上三下，3、4兩局都遭遇得點圈有人的危機，但都靠著雙殺瓦解對手攻勢。大谷3局上還展現神反應，面對羅培茲（Nicky Lopez）的投手丘前的強襲彈跳球，第一時間跳起準備接球，但只是假動作，他把球讓給後方隊友，成功完成雙殺。

大谷翔平繳出7局11K無失分的好投。（今日美國）

天使主力捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）因左肩發炎進入傷兵名單，瓦拉克（Chad Wallach）本季首升大聯盟就扛起先發捕手一職，3局下首打席就敲出左外野2分砲，助隊先馳得點，本季首安、首轟和首打點一起出爐。

大谷翔平前5局大多使用卡特、橫掃滑球、指叉球和速球來搭配，也有使用少量的曲球，不過他在第6局之後增加曲球比例，讓皇家打者無法招架，後面2局飆出6K，只讓對手靠著1次保送上壘。

大谷翔平繳出7局11K無失分的好投。（今日美國）

大谷翔平今天大展K功，先發7局飆出11K無失分，只被敲出2支安打，出現2次保送，最快球速為100.2英哩，防禦率降至0.64；打擊部分，前3打數無建樹，還吞下1次三振，8局下最後打席擊出中外野安打，終結近12打數無安打的小低潮，打擊率為2成68。

大谷翔平自去年共累積12場超過10K以上的比賽，高居大聯盟史上最多。大谷本季防禦率0.64和被打擊率0.092都是全聯盟最佳，38次三振則是美聯最多。

天使牛棚勝利組艾斯特維茲（Carlos Estevez）、奇哈達（José Quijada）順利守成，終場就以2：0贏球，大谷也收下本季第3勝，中繼4局失2分的亞柏格（Ryan Yarbrough）苦吞本季第2敗。

大谷翔平。（今日美國）

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