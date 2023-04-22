NBA》騎士僅得79分創本季聯盟新低 尼克系列賽2：1領先

布朗森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽戰成1：1平手的尼克與騎士，今在紐約麥迪遜廣場花園展開第3戰，尼克在布朗森（Jalen Brunson）21分領軍之下，以99：79力克騎士，系列賽取得2：1領先。

兩隊今手感都冷冰冰，首節雙方外線合計23投3中，第一節打完戰成17：17平手，尼克在第二節開始甦醒，打出一波28：15的攻勢，騎士前兩節僅拿32分，追平聯盟季後賽上半場最低紀錄。

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兩軍在第三節命中率終於超過50%，騎士也努力將分差縮小至個位數，不過尼克在第三節尾聲又拉出一波8：0的攻勢擴大領先，終場就以20分差寫意獲勝。

騎士今僅拿下79分寫下本季聯盟單場得分新低，團隊命中率僅38.8%、外線命中率21.2%，全場發生21次失誤，來自紐約的米契爾（Donovan Mitchell）今在家鄉出戰拿下22分、第2戰砍下32分的葛蘭德（Darius Garland）今21投4中僅貢獻10分。

尼克方面，攻下21分6助攻的布朗森成為1990年隊史傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）後，第一位能連續兩場季後賽都至少貢獻20分5助攻的球員。

前兩場手感不佳的巴瑞特（RJ Barrett）今攻下尼克陣中次高的19分，板凳出發的哈特（Josh Hart）拿下13分，第四節分數拉開時，尼克還讓老將「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）上場，全場響起熱烈掌聲，他上陣3分鐘貢獻1助攻、沒有得分。

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