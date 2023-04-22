路跑》Panasonic台北城市路跑賽9月開跑 還能抽東京馬名額

Panasonic台北城市路跑今天舉辦報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Panasonic台北城市路跑賽將於9月10日在總統府前開跑，為了提倡永續生活，選在4月22日世界地球日全面開放報名，且為了呼應疫情後全球路跑賽事回歸，今年完賽跑者除了有機會抽中家電，還特別加碼2024年東京馬拉松保障名額。

Panasonic台北城市路跑賽今天舉辦報名宣告記者會，啦啦隊女孩賴可、心璇、丹丹、奶昔出席用熱舞開場，展示台北城市路跑賽的賽衣，此外，她們也揪跑友一起到華山文創園區永續生活節，響應環保，以實際行動為地球盡一份心力。

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賴可、心璇、丹丹、奶昔帶著自己平常不常穿的球鞋和衣服到場，因有時出席活動可能衣服只穿過一次，趁著這次機會斷捨離做公益，捐給需要的人，而主持人田鴻魁也說，很多跑有每年參加10幾場路跑，每場比賽都拿一件賽衣，之後沒有機會穿，不如捐出來也省衣櫥空間。

台北城市路跑在9月開跑，堪稱規模最大的「開學跑」，而今年最大亮點除了完賽可以抽Panasonic家電，今天還特別加碼2024年東京馬拉松保障名額。

Panasonic台北城市路跑今天舉辦報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

Panasonic台北城市路跑今天舉辦報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

Panasonic台北城市路跑今天舉辦報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

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