MLB》有神快拜！新生代武士努特巴爾把握機會向一朗討教（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）今年代表武士隊參加經典賽表現可圈可點，今趁著球隊作客西雅圖之際，也把握機會向水手傳奇鈴木一朗請益。

大聯盟官網報導，努特巴爾的母親久美子是一朗的忠實粉絲，在南加州長大的他家裡也有一件一朗的球衣，在今年披上日本國家隊戰袍後，努特巴爾跟日本球界的連結也更加深刻。

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努特巴爾今在紅雀與水手之戰開打前，把握機會與目前擔任水手高層的一朗見面，兩人在外野聊了一會，努特巴爾也向記者透露雙方的談話內容。

努特巴爾表示，共同友人告訴他，無論問一朗什麼，他都會很樂意回答，實際見面後，這位日本棒壇傳奇也的確相當開放、真心回答每個問題。

努特巴爾透露，他問了一朗過去打經典賽的經驗，「我告訴他，我很榮幸能代表武士隊參賽，告訴他我不想讓日本、或者像他這樣偉大的選手失望，也問了其他關於棒球跟打擊的事情，老實說，這一切都太不真實了。」

努特巴爾提到，自己向一朗請教了有關防守、跑壘等訣竅，「他告訴我永遠要沉著、冷靜，他一直都是這樣打球的，『如果能在你的掌控之中，你就能做出更好的判斷。』我努力在短時間內吸收學習。」

努特巴爾還在賽後大秀一朗簽名球衣，他請球隊工作人員幫他去水手商品部特別買來給一朗簽名，「這對我來說一點都不丟臉，他是鈴木一朗耶！我絕對不會錯過這種機會。」

努特巴爾開心秀出一朗簽名球衣。（取自推特）

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