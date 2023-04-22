NBA季後賽》約基奇拿20分大三元 金塊3連勝灰狼聽牌

約基奇拿20分大三元，金塊3連勝灰狼聽牌。（美聯社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕頭號種子金塊今天在西部季後賽第3戰，靠著約基奇（Nikola Jokic）拿20分、12助攻、11籃板大三元，波特（（Michael Porter Jr.）有25分，120：111在客場收拾灰狼，在系列賽取得3：0聽牌。

前兩場在客場踢鐵板的灰狼，今天回到主場力求扳回一城，首節打完還能戰成平手，但金塊次節靠著卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進3顆三分彈，拿11分，單節灌進33分，半場打完以61：55領先。

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灰狼雖最多落後達13分，但第3節愛德華茲（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）聯手拿22分追進比分，在決勝節最後5分鐘一度逼到只差5分，只是最後2分鐘卻亂了套，怎麼投都進不了，而金塊波特在剩下1分20秒命中三分球也宣判灰狼死刑，比賽就此定調。

金塊共有6人得分達雙位數，約基奇再次繳出大三元數據，這是他生涯季後賽第7次，而穆雷（Jamal Murray）也有18分。灰狼以愛德華茲的36分表現最佳，湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻27分、7籃板，戈貝爾拿18分。

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