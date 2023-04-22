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MLB》投到後面累了 大谷翔平仍聽牌130年紀錄（影音）

2023/04/22 14:01

〔記者龔乃玠／綜合報導〕天使隊大谷翔平今對皇家隊先發7局無失分，猛飆本季單場最多的11次三振，勇奪第3勝。他表示相較前役控球好很多，只是後段有點累了，是需要再加強的地方。

大谷翔平從去年9月17日對水手隊以來，跨季連續9場先發被敲3支或更少安打。根據ESPN指出，這項數據寫下1893年來第2長，僅次於2021年大都會德葛隆的連續10場。此外，大谷以防禦率0.64暫居大聯盟第1，寫下隊史開季5場先發最優數字。

大谷首局就連飆3K，6局使用速差10公里以上的曲球，6、7局上演連續6次三振，他表示球種發揮得平均，面對第3輪打者加入曲球，取得不錯的效果。

被問到今年繳出塞揚等級的成績單，大谷翔平指出，「怎麼說呢，還太早，才投5、6場左右而已。總之，先幫球隊累積比敗場還要多的勝場數，今天達到勝率五成，希望能儲金5場（勝多於敗5場）。」

總教練奈文（Phil Nevin）也稱讚，大谷翔平表現很出色，橫移滑球用了不少，球速在比賽後段也維持不錯，「第一局那個連3K是我看過最壓倒性的投球內容。」

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