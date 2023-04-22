晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運》把國手媽媽視為偶像 鼓山高中陳姿瑋舉重破大會摘金

2023/04/22 15:09

陳姿瑋摘下國女組76公斤級金牌（中），右為銅牌台南市大內國中謝欣蕙、左為台南市南新國中。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕高雄市鼓山高中國三的陳姿瑋今在112年全中運舉重國中女子組76公斤級，以抓舉72公斤、挺舉90公斤、總和162公斤摘金，其中挺舉和總和打破全中運大會紀錄。

鼓山高中陳姿瑋來自舉重世家，媽媽林淑婷、阿姨林足玲、姨丈楊永力都是舉重選手，從小耳濡目染，讓她對於舉重有濃厚興趣。

「我跟媽媽說舉重看起來很強，我也想試試看。」陳姿瑋從小展現對於舉重的熱情，尤其看了媽媽的比賽照片，更下定決心踏上舉重路，從國一開始訓練。

雖然媽媽是舉重國手，但陳姿瑋表示，媽媽對她不會很嚴格，也是每次她想放棄時，讓她堅持下去的最大力量，「媽媽會提點我哪裡做不好、哪裡做得好，每次當我訓練遇到瓶頸時，我也會尋求她和阿姨的意見，鼓勵我不要放棄。」

這次全中運陳姿瑋給自己設定目標要「三破大會」，雖然抓舉72公斤僅平紀錄，但她成功改寫挺舉、總和的紀錄，她感到滿意，把媽媽和阿姨視為偶像的她，未來也想挑戰國際賽，「希望把每一次比賽都做到最好。」訓練雖然辛苦，但陳姿瑋開心拿著獎牌笑說：「這是最好的結果。」

陳姿瑋（左）和媽媽林淑婷。（記者粘藐云攝）

陳姿瑋。（記者粘藐云攝）

陳姿瑋（左）和媽媽林淑婷。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。