全中運》把國手媽媽視為偶像 鼓山高中陳姿瑋舉重破大會摘金

陳姿瑋摘下國女組76公斤級金牌（中），右為銅牌台南市大內國中謝欣蕙、左為台南市南新國中。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕高雄市鼓山高中國三的陳姿瑋今在112年全中運舉重國中女子組76公斤級，以抓舉72公斤、挺舉90公斤、總和162公斤摘金，其中挺舉和總和打破全中運大會紀錄。

鼓山高中陳姿瑋來自舉重世家，媽媽林淑婷、阿姨林足玲、姨丈楊永力都是舉重選手，從小耳濡目染，讓她對於舉重有濃厚興趣。

請繼續往下閱讀...

「我跟媽媽說舉重看起來很強，我也想試試看。」陳姿瑋從小展現對於舉重的熱情，尤其看了媽媽的比賽照片，更下定決心踏上舉重路，從國一開始訓練。

雖然媽媽是舉重國手，但陳姿瑋表示，媽媽對她不會很嚴格，也是每次她想放棄時，讓她堅持下去的最大力量，「媽媽會提點我哪裡做不好、哪裡做得好，每次當我訓練遇到瓶頸時，我也會尋求她和阿姨的意見，鼓勵我不要放棄。」

這次全中運陳姿瑋給自己設定目標要「三破大會」，雖然抓舉72公斤僅平紀錄，但她成功改寫挺舉、總和的紀錄，她感到滿意，把媽媽和阿姨視為偶像的她，未來也想挑戰國際賽，「希望把每一次比賽都做到最好。」訓練雖然辛苦，但陳姿瑋開心拿著獎牌笑說：「這是最好的結果。」

陳姿瑋（左）和媽媽林淑婷。（記者粘藐云攝）

陳姿瑋。（記者粘藐云攝）

陳姿瑋（左）和媽媽林淑婷。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法