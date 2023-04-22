日職》宋家豪後援1局失1分 吳念庭替補1打數吞K、打擊率降至1成88

樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天台灣好手宋家豪今天後援1局失1分，賽後防禦率升至6。西武台灣好手吳念庭則是替補出發，1打數吞三振，賽後打擊率降至1成88。

樂天金鷲今天在主場面對日本火腿，宋家豪在第7局後援，當時球隊以0比3落後。宋家豪連續解決兩人後，被火腿代打五十幡亮汰敲安，接著五十幡亮汰盜上二壘，火腿洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）敲左外野安打，讓宋家豪失掉1分。宋家豪讓松本剛敲飛球出局後，完成投球工作。

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總計宋家豪後援1局用14顆球，面對5名打者被敲2安，失掉1分，賽後防禦率增至6，此役最快球速為146公里。樂天金鷲最後以3比5輸球。

西武獅今在客場面對歐力士猛牛，吳念庭沒有先發，第8局接替守一壘，第9局面對歐力士洋投瓦格斯派克（Jacob Waguespack），吳念庭吞下三振，賽後打擊率降至1成88。

西武靠著王牌投手高橋光成完投9局，只被歐力士強打杉本裕太郎的全壘打失掉2分，送出8次三振，幫助西武以4比2贏球，高橋光成摘得本季第3勝；歐力士王牌投手山本由伸主投7.1局被敲11支安打，失掉3分，吞本季第2敗，另送出8次三振。

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