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射箭世界盃》不敵超神準的印度 陳界綸、陳怡瑄安塔利亞站混雙奪銀

2023/04/22 17:04

台灣組合陳界綸、陳怡瑄。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕射箭世界盃安塔利亞站混雙決賽，印度搭檔展現神準本色，一直到倒數第2箭才失手射中9分，台灣組合陳界綸、陳怡瑄最終以154：159，拿下銀牌。

2023年射箭世界盃安塔利亞站，是今年4場世界盃的第1站，台灣隊本屆參賽成員都是杭州亞運國手，而陳界綸、潘宇平、楊承叡所組成的複合弓男團日前已先進帳一面銅牌，陳界綸再和陳怡瑄聯手射下混雙銀牌。

複合弓對抗賽採總分制，每回合每名選手共發射2箭，4回合射完後以總分較高的一方獲勝。

陳界綸、陳怡瑄一路過關斬將，擊敗孟加拉、薩爾瓦多、南非，並在4強以157：156分差險勝義大利，今天在決賽與印度爭金。

印度在第1局展現神準本色，4支箭都射出10分，陳界綸、陳怡瑄第2趟才回穩，繳出38分。

印度在次局依舊準得不像話，2人再射出4支滿分10分箭，陳界綸、陳怡瑄同樣繳出38分。

陳界綸、陳怡瑄在第3局也回敬4支滿分箭，印度組合還是無一失手，拿下40分，讓台灣隊難以越雷池一步。

進入第4回合，陳界綸、陳怡瑄穩紮穩打射下2支10分箭，繳出38分，而印度第一趟射出2支10分箭，一直到第3箭才失手射下9分，最終拿到39分，台灣隊以總分154：159不敵印度，奪下銀牌。

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