科技聲光展現族群融合、多元文化 全中運竹縣開幕好驚艷！

112年全中運今天下午開幕，以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾觀艷！ （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112年全國中等學校運動會今（4/22）下午4點在新竹縣體育館盛大開幕，典禮以科技聲光結合傳統表演、搭配竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，規劃突破過往規格，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾驚艷！緊接開幕式之後將有煙火秀及選手之夜演唱會，要用絢爛煙火及超強卡司陪選手和鄉親一起嗨整晚！

112年全中運今天下午開幕，以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾觀艷！ （記者廖雪茹攝）

開幕表演集結多元文化，呈現「一覽大霸尖山，小天下」、「一品東方美人，亙古今」、「一曲四月望雨，動人心」，及「一展科技大才，創世紀」四大亮點。

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112年全中運今天下午開幕，以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾觀艷！ （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府表示，籌備兩年的全中運年，開幕典禮表演節目由前太陽馬戲團團員-張逸軍老師親自編導，動員新竹縣在地學子與專業表演團隊，號召8歳至87歲共450名表演者，以科技聲光結合傳統表演，並融合紙藝大師、茶藝等地方特色與科技聲光效果，展現跨時代奮鬥史、「族群融合」及永不放棄的拚搏精神，傳遞最震撼的感性共鳴。

112年全中運今天下午開幕，以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾觀艷！ （記者廖雪茹攝）

縣長楊文科說，新竹縣幅員廣闊擁有不同族裔的人，呈現共榮、共好、共生的多元族群包容力與生命力。開幕表演集結新竹指標大霸尖山、東方美人茶、台灣歌謠之父鄧雨賢組曲等多元文化意象，會旗進場以全景投影視覺效果，將舞台渲染成一座智慧科技文化城。

112年全中運今天下午開幕，以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾觀艷！ （記者廖雪茹攝）

舞台整體設計擁有高10公尺的山景布幕及大型地面投影，以新竹縣13個鄉鎮市描繪一座山頂輪廓，由前至後，層層漸高，以山丘、丘陵為主而設計的舞台概念，演員在山與山之間通道高台表演穿梭，不同山形背板可藉由機關變換成演出場景輪廓意象式主題，並可成為投影媒介，讓舞台背景變化多端，使表演更加精彩。

112年全中運今天下午開幕，以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，展現竹縣文化、科技、智慧城的發展願景，令觀眾觀艷！ （記者廖雪茹攝）

開幕典禮結束，緊接著晚間7點20分點燃典禮聖火後，於體育場外圍施放300秒煙火表演，除了超過400米的環場煙火外，還有立體的飛字煙火（2023HC）及 360度的七彩摩天輪煙火。

晚間8時開幕典禮在同場地的選手之夜演唱會，除邀請新竹知名MIKI舞蹈工作室及霹靂舞團「OVER the TOP」熱場演出，更有知名藝人源少年、高爾宣、陳零九、陳芳語（Kimberley）、 懷特以及金曲女歌手依拜維吉等輪番上陣。

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