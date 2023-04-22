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全中運「科技之火」好吸睛 陳建仁勉勵選手保持初心

2023/04/22 20:26

行政院長陳建仁出席全中運，致詞時勉勵運動員保持初心，堅持毅力，為國家爭光，超越顛峰、超越自己。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112全中運今晚在新竹縣體育館開幕，獨樹一格的以象徵新竹科技的晶圓片為載體，引燃「科技之火」；行政院長陳建仁出席致詞時，除了感謝教育部和新竹縣政府團隊的辛苦籌辦，也勉勵運動員保持初心，堅持毅力，為自己的縣市爭光，將來為國家爭光，超越顛峰、超越自己！

全中運今晚在新竹縣體育館開幕，大會特別以象徵新竹科技的晶圓片為載體，引燃「科技之火」。 （記者廖雪茹攝）

全中運聖火引燃典禮，由奧運射箭國手林佳恩舉著聖火進場後，特別規劃以高科技LED透明屏幕，結合聲光特效，引燃「科技之火」，搭配運動員和表演團隊的演出，過程相當吸引人。

全中運會旗進場，行政院長陳建仁親自出席。（記者廖雪茹攝）

陳建仁致詞時，首先感謝新竹縣長楊文科領導的縣府團隊，辛苦籌辦全中運。新竹縣是科技大縣，擁有新竹科學園區等先進產業，充滿希望。新竹縣睽違47年再次辦理全國性大型運動賽事，鄉親都很興奮，大家也都看到新竹縣確實有很大的進步和發展。

陳建仁接著謝謝教育部團隊全力推動全中運，他說，運動是外交的延伸，也是國家競爭力的展現。優秀選手展現毅力，持續不斷的訓練自己、超越自己，能夠跑得更快、更遠也跳得更高，而且能夠更加的團結。

陳建仁表示，政府的角色很重要，蔡總統上任後，整個教育經費長足的增加，就是要讓運動員有好的訓練環境和好的教練集訓，讓自己達到最顛峰的境界，為國爭光。不管是世大運、亞運、還是奧運等，我國選手都有相當優異的表現，為台灣爭取曝光。他也勉勵運動員保持投入運動的初心，堅持毅力，為自己的縣市爭光，將來為國家爭光，邁向未來，超越顛峰、超越自己！

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