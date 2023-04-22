T1聯盟》來台灣是非常美好的一段旅程 霍華德希望能回雲豹

「魔獸」霍華德。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「魔獸」霍華德今天因膝傷未在桃園雲豹的例行賽最終戰上陣，但他展現親和力，簽名、合照來者不拒，還跟小球迷尬球，而他賽後也向支持他的人致謝，「希望能回到這支球隊，這是非常美好的一段旅程。」

霍華德來台後掀起「魔獸旋風」，雖然球隊戰績不佳，無緣季後賽，隨著例行賽進入尾聲，他本季在雲豹打球的時間也畫下句點，他賽後說：「想要謝謝所有人，包括球迷、隊友、教練團與後勤團隊，儘管未能完成贏得冠軍的目標，但大家成長變成一個大家庭，讓我愛上這個非常棒的地方。」

請繼續往下閱讀...

雲豹本季在霍華德加入後，戰績雖然沒有提升，反而還創下比上季還慘的6勝24負，但羅振峰認為，魔獸加入後確實帶來許多正面影響，除了分享他的經驗，也會鼓勵球員，且聯盟的強度因此提升不少。

雲豹菜鳥陳孝榕則提到，魔獸加入後，球隊曝光度提升，壓力也隨之而來，但自己上了場還是拚盡全力，他認為魔獸若續留對球隊來說也會有正向作用。

至於雲豹執行長張建偉賽前接受媒體電訪時則透露，有積極挽留魔獸，但不只1隊跟他接洽，若無法續留，也會努力找尋相同等級的NBA球星。

「魔獸」霍華德。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法