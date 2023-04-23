詹皇領軍湖人季後賽首輪G3戰灰熊 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽首輪賽事，公鹿和熱火前兩戰各取1勝，第三戰將來到熱火主場，誰能帶走勝利？而「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，回到主場迎戰灰熊，雙方前兩戰也各拿1勝，哪隊能贏得第三戰勝利？敬請鎖定轉播！

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大聯盟賽事有兩場轉播，紅襪今天持續在客場面對釀酒人，台灣好手張育成有機會出賽；天使將在主場迎戰皇家，前一天「投打二刀流」的大谷翔平，今天碰上皇家39歲塞揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），敬請鎖定轉播，

中職今天有兩場比賽，中信兄弟在主場洲際球場迎戰味全龍，兄弟派出本土投手余謙先發，味全則派出洋投布里悍先發，兄弟近4戰打出1和3敗成績，今天是否能贏得比賽？

另一場中職賽事，統一獅和樂天桃猿3連戰的最後一場，獅隊派出胡智爲先發，桃猿推出黃子鵬先發。桃猿近兩戰狂失32分，今天是否能扳回一面？敬請鎖定轉播！

MLB

07:00 紅襪@釀酒人 華視

09:00 皇家@天使 愛爾達體育2台

NBA

07:30 公鹿@熱火 緯來體育

10:00 灰熊@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 西武@歐力士 ELEVENSPORTS+

中職

14:05 味全龍@中信兄弟 緯來體育

14:05 樂天桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1

T1

14:00 台中太陽@中信特攻

轉播：愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS1

PLG

14:30 國王@鋼鐵人

17:00 領航猿@勇士

轉播：MOMOTV

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