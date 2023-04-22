中職》鏖戰12局！ 中信兄弟和富邦悍將握手言和

富邦悍將今天和中信兄弟鏖戰12局，最後握手言和。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟德保拉、富邦悍將肯特，兩位風格不同的外籍左投，今天同場上演好投。德保拉前5局未被擊出任何安打，肯特則是2局因暴投失1分，此後未再失分。兩軍平手狀況下，高國麟9局上超前陽春砲，9局下岳東華關鍵安打追平。延長賽12局，雙方不分勝負，3:3握手言和，MVP則是10局下守住滿壘危機的悍將後援左投陳冠勳。

延長賽10局上，李振昌連投2次三振。10局下，岳少華登板，被王威晨擊出二壘打後，富邦教練團示意故意保送岳少華的弟弟岳政華，輪到江坤宇打擊選到保送。富邦悍將換投，左投陳冠勳面對張志豪。滿壘狀況下，張志豪擊出內野平飛球被接殺，下一棒的詹子賢遭三振。

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11局上，中信兄弟換投為蔡齊哲，遭林哲瑄敲安，但並未失分。11局下，兄弟沒能得分。12局上，吳俊偉登板，被姚冠瑋敲安，辛元旭犧牲觸擊護送隊友上二壘，兩出局後吳俊偉保送劉俊豪後退場，江忠城接手面對申皓瑋，讓他擊出滾地球出局。

德保拉前5局虎虎生風，6局也因左外野手詹子賢、二壘手岳東華關鍵守備，加上自己投出關鍵三振，無人出局滿壘狀況也守住。

7局上，德保拉保送林哲瑄後，高國麟成功犧牲觸擊。兩出局後，德保拉被姚冠瑋擊出安打，富邦悍將追平比分，接著的辛元旭擊出單場第2支安打，姚冠瑋搶攻本壘，捕手福來喜沒能接到中外野手宋晟睿回傳，悍將攻下超前分，兄弟7換上近期定位中繼的洋投泰樂，三振王正棠才化解危機。

富邦勝利組曾峻岳、富藍戈都已連續出賽，肯特續投8局下，保送首位打者岳東華，福來喜犧牲觸擊將岳東華送上二壘。此時肯特已投104球，富邦換上賽前已連兩場出賽的洋投富藍戈，兄弟換上代打黃鈞聲擊出滾地球出局，下一棒的王威晨擊出中外野方向安打，幫助球隊追平。

9局上，中信兄弟換上呂彥青接替泰樂，首打席面對高國麟就被擊出陽春全壘打。高國麟今天賽前，5場出賽合計6打數無安打，這1轟是他本季首安暨首轟，也是價值連城的超前分全壘打。

9局下，富藍戈續投，1出局後保送張志豪面臨危機，三振詹子賢造成兩出局，面對代打的陳子豪，兩好三壞下投出保送，富邦悍將換投為曾峻岳，同樣連續出賽的他面對岳東華，纏鬥到兩好三壞之後，岳東華擊出左外野方向安打，中信兄弟追平。

富邦悍將今天和中信兄弟鏖戰12局，最後握手言和。（記者廖耀東攝）

富邦悍將高國麟在第9局敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟岳東華關鍵安打追平。（記者廖耀東攝）

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