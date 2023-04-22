滑冰》籌備明年世青花式錦標賽 協會舉辦技術工作坊國際交流

ISU裁判長林琪（前排左起） 、亞洲滑冰總會會長張明熙與我國滑冰協會理事長洪調進。（滑冰協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕疫情過後，我國際滑冰協會舉辦2023年國際技術規則與亞洲花式滑冰賽事趨勢工作坊，邀請南韓籍亞洲滑冰總會會長張明熙，以及87位來自國際滑冰總會 （ISU）裁判長、國際裁判跟相關技術專員，來台分享交流最新規則，指導台灣年輕裁判，強化國內滑冰競爭力，也為明年2月ISU世界青年花式滑冰錦標賽籌備工作奠基。

「這是很棒的工作坊，邀請到許多優秀國際裁判到場，彼此相互交流，也很開心看到這麼多、年輕有熱情的人投入。」張明熙表示，歡迎更多人加入滑冰這個大家庭，「台灣地理位置屬於亞熱帶，推廣滑冰運動確實不容易，但鄰近國家非常願意協助，相信彼此切磋，更能有效提升拉抬，在滑冰路上一同努力。」

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我國滑冰協會理事長洪調進指出，疫情期間，台灣滑冰運動與國際連結沒有中斷，在ISU與ASU（亞洲滑冰總會）協助下，透過視訊線上指導，整體技術有所成長，無縫接軌沒有停滯，他認為此次工作坊經由ISU國際裁判分享，年輕裁判汲取寶貴經驗，「裁判與相關人員的成長，對選手來說同樣是幫助，評分系統與國際賽事可以更熟悉比賽規則。」

工作坊座談主要討論亞洲花式滑冰賽事趨勢與創新可能性，以及目前國際技術最新趨勢，藝術分從五項減為三項的影響等等。台灣年輕裁判把握機會踴躍發問，以自身實際遇上的狀況，請益ISU國際裁判。

ISU裁判長及技術委員會委員澳洲籍林琪（Susan Lynch），經驗相當豐富，她藉由比賽影片實際解說，相關規則適用扣分狀況，尤其滑冰動作速度快，電光石火間往往動作區別一瞬間決定，「如何成為好的國際裁判，首先要懂得規則，認真學習，而且英語溝通非常重要，多問問題，很多人都可以協助。永遠要懂得適時求助，沒有笨問題，只有不問問題。」

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