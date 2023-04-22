全中運》開幕典禮場內外都熱鬧 行政院長陳建仁鼓勵選手拚佳績

全中運開幕典禮。（宏道運動發展基金會提供）

〔記者粘藐云／新竹報導〕112年全中運今日下午6點在新竹縣體育館舉行開幕典禮，行政院長陳建仁、政委羅秉成、教育部長潘文忠、體育署長鄭世忠及新竹縣長楊文科親臨會場歡迎全國的參賽選手，來自全國1萬6千名選手、教練及職員共襄盛舉。行政院長陳建仁期許選手們莫忘初心，約定未來一同進軍國際，同時宣布「112年全國中等學校運動會正式開始」。

本次開幕典禮以科技聲光結合傳統表演、搭配新竹縣在地元素，並以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，規劃突破過往規格之開幕典禮，顯現新竹縣文化、科技、智慧城之發展願景。各項表演節目結合紙藝大師、地方特色與科技聲光效果，展現跨時代奮鬥史，以「族群融合」象徵秉持永不放棄的拚搏精神，傳遞最震撼的感性共鳴。同時更召集8歳至80歲共450位之街舞愛好者，以茶藝融合街舞展現正能量，酷炫聲光伴隨喝采，象徵運動員自我挑戰、正向積極之精神，進而迎接112年全國中等學校運動會正式賽事。

請繼續往下閱讀...

教育部長潘文忠表示，本次賽事在新竹縣內舉辦，期許每位選手效法客家硬頸精神，在全中運競技場上努力展現自己過去訓練的成果，用實力爭取榮譽。

112年全中運執行委員會主任委員、縣長楊文科表示，聘請竹縣子弟張逸軍擔任開幕典禮總導演，動員縣內學子與專業表演團隊展現聲光交織當代藝術，是空間的藝術裝置，也是時間的藝術展演。典禮中更首創「浮空聖火」，科技感十足，呼應新竹縣科技大城氣度。

此外，開幕典禮更結合高空煙火施放，絢麗煙火點亮新竹縣體育館夜空，熱鬧歡迎全國各地的運動好手。伴隨開幕典禮結束，晚間8點並於開幕典禮同場地舉辦「112年全中運選手之夜」演唱會，由源少年、高爾宣、陳零九、陳芳語（Kimberley）、 懷特以及金曲女歌手依拜維吉輪番上陣，與全國各地的運動小將及新竹縣鄉親一起同樂。

全中運開幕典禮。（宏道運動發展基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法