全中運》台南小將已36面獎牌閃亮入袋

2023年全國中等學校運動會登場，台南小將已拿下36面獎牌佳績。 （南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2023年全國中等學校運動會於今（22）日在新竹縣立體育館盛大開幕，南市共有980名菁英運動選手參賽，由南市體育局長陳良乾帶領選手代表進場，目前已有10個競賽種類先行登場，台南小將已搶下13金、13銀、10銅，共36面獎牌佳績。

台南市長黃偉哲市長除了第一時間恭賀選手，也期勉台南南小將持續爭取佳績展現實力。他表示，南市幅員廣大，無論是溪南地區或溪北地區皆有設置體育班以及專項運動團隊，從國小至高中的3級銜接完整，讓選手可就近訓練，市府亦每年穩定挹注培訓資源，長期下來維持南市選手成績穩定發展。

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陳良乾表示，台南網球小將共獲得2金5銀2銅，其中善化高中在高男組網球團體賽、雙打賽以及混合雙打賽皆有亮眼成績。另外軟式網球賽場，高女組單打賽事由後壁高中吳佳穎順利將金牌留在南市，而後壁國中黃育慈及西港國中鄭家蓁也獲得單打金牌及銅牌，目前累積2金1銀的好成績。

今天開幕典禮由北門高中田徑隊代表繞場，全國運動會吉祥物黑皮及琵琵也驚喜現身，與新竹全中運的吉祥物皮皮獅、阿茶妹一起和現場觀眾同樂，並透過現場直播讓全國民眾看到台南的熱情。

南市體育局表示，全中運在新竹縣各競賽場地舉行，將比賽到27日，緊接著全國運動會將於10月21日至26日在台南各地熱烈開賽，屆時歡迎大家一同為選手們及台南小將加油打氣。

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