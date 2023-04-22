T1》特攻主場強到不像話 例行賽最終戰挑戰超狂紀錄

林韋翰。（特攻提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟新北中信特攻今靠著金恩繳出25分、6籃板，林韋翰復出送出13助攻、5抄截的帶領下，終場以114：102擊敗台南台剛獵鷹，特攻明將挑戰本季例行賽15場主場不敗紀錄。

特攻以24勝5負穩居龍頭，可怕的是，他們本季在新莊體育館還未輸過球，對於他們以頭號種子挺進季後賽，對任何對手都保有主場優勢，是一項爭冠大利多。

請繼續往下閱讀...

今天賽後林韋翰出賽滿18場後，也篤定以每場平均10次助攻、2.9抄截，拿下年度助攻王跟抄截王，特攻總教練李逸驊表示，「本季我們的團隊精神做得非常好，今天也確定了韋翰順利拿下本季聯盟助攻與抄截雙冠王，這是非常難得的紀錄。」

針對團隊季後賽調整，李逸驊說：「季後賽不可能每一場得分都能有好表現，所以團隊還是要以防守為基礎，不只第一線的壓迫，包含二線與三線的抄截，都會是團隊面對季後賽強度必須提前調整的目標。」

特攻今天本土以阿巴西19分表現最佳，林秉聖得16分，克力斯進帳18分，團隊共5人得分達雙位數，特攻也打出對戰獵鷹跨季12連勝的紀錄。

獵鷹以德古拉36分、19籃板最好，李漢昇拿19分，威樂斯有13分，韓杰諭拿11分。

林秉聖。（特攻提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法