霹靂舞》孫振奪Red Bull BC One冠軍 代表台灣拚總決賽資格

孫振奪Red Bull BC One的B-Boy冠軍 ，楊加力贏得B-Girl冠軍，他們將代表台灣前往巴黎。（Red Bull Taiwan提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕霹靂舞年度盛事Red Bull BC One Cypher Taiwan，今下午在台北CORNER MAX激烈對戰，現場超過500名觀眾與25萬名線上觀眾見證冠軍誕生，最終由現役霹靂舞國手B-Boy孫振擊敗國訓中心室友劉承德二度奪冠；現役霹靂舞國手楊加力也擊敗許馥雅，贏得B-Girl冠軍，他們將代表台灣前往巴黎，爭取在10月21日Red Bull BC One世界總決賽的最後席次。

從全台24強B-Boy中脫穎而出，孫振一路從16強對戰、8強戰均取得評審壓倒性青睞，每場展現高張力招式變換、頂尖的大地板動作爆發力；4強對上戴著墨鏡的呂冠霆，他也調皮地跟觀眾借墨鏡出招，引發全場歡呼；最終冠亞賽對上同樣為霹靂舞國家隊選劉承德，孫振以連續的大地板動作與創意招式，配合DJ音樂節奏的滑順舞步，最終以2:1二度拿下Red Bull BC One台灣決賽的冠軍寶座。

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孫振表示：「去年很幸運能受邀擔任紐約總決賽的種子，雖然很可惜沒能比到最後，今年我從海選一路闖關，希望能在Last Chance Cypher獲得總決賽門票，再次站上這個舞台！」

楊加力則在B-Girl最終一戰對上年僅16歲的許馥雅，加力以大量技術風格跟頭轉、細膩的手部動作細節配合良好的音樂性，展現其苦練的成果，她表示：「因為我是跨風格，身體素質影響表現，今天能夠掌握舞步變化的優勢，都是平常苦練的成果，才有辦法在動作變換間提升與突破。」

Red Bull BC One 台灣決賽從世界級評審韓國B-Boy Wing、日本B-Girl Narumi、韓國B-Boy Zooty Zoot 的Solo熱舞登場，緊接著一連串的B-Girl 及B-Boy賽事，展現出一對一街舞的嘻哈文化，最終冠軍由B-Boy孫振及B-Girl楊加力拿下，他們將於今年10月21日代表台灣出戰巴黎總決賽，與世界好手較勁。

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