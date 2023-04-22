WTT澳門冠軍賽》4:1收拾法國「眼鏡哥」 馬龍明與王楚欽爭冠

馬龍在男單四強賽順利解決法國的A.勒布朗，闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕兩度奪下奧運男單金牌的中國名將馬龍，今晚在WTT澳門冠軍賽4強戰，以4:1擊退世界排名22的法國黑馬A.勒布朗，明天將和隊友王楚欽爭冠。

19歲的A.勒布朗這兩週展開驚奇之旅，上週新鄉冠軍戰，他首輪在2:0領先時莊智淵因傷退賽，次輪再以3:1扳倒世錦賽銀牌瑞典新星莫雷加德，直到8強才以1:3敗給南韓林鐘勳。

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這一站來到澳門，A.勒布朗首輪再度以3:2逆轉莫雷加德，次輪則拜林昀儒受傷退賽之賜，兵不血刃晉級8強，昨天更靠著幸運的「再見擦邊球」3:2絕殺世界排名第一的中國名將樊振東，爆冷闖進4強。

面對初次交手的A.勒布朗，世界排名第4的馬龍，前三局靠著豐富的經驗主導比賽節奏，以11:8、7:11、11:8領先。

19歲的A.勒布朗在四強賽不敵馬龍，驚奇之旅畫下句點。（取自WTT官網）

關鍵第4局，馬龍克服開局2:7落後，在4:8時打出一波7:0攻勢，11:8後來居上；第5局，馬龍乘勝追擊，在6:8落後又連拿5分，11:8帶走勝利。在獲勝的那一刻，馬龍還做出帥氣的高爾夫揮桿動作慶祝勝利。

馬龍生涯在國際賽和王楚欽交手，以2勝5負居劣勢，去年兩人四度過招，馬龍只在新加坡大滿貫賽以3:2獲勝。接下來在布達佩斯球星挑戰賽、澳門冠軍賽及WTT世界杯都激戰至決勝局才落敗。

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