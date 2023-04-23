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NBA季後賽》哈登18投4中！七六人照樣逆轉籃網直落四晉級

2023/04/23 07:00

哈登率領七六人晉級。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雖然恩比德（Joel Embiid）沒上場，七六人今日在哈登（James Harden）用傳球帶隊下，共5人得分雙位數，最終以96：88力退籃網，在東部首輪季後賽以4：0取得晉級。

恩比德因膝蓋不適缺陣，費城軍在上半場陷入苦戰，最多落後11分，不過下半場重整旗鼓，並重拾東部第三種子的霸氣，馬克西（Tyrese Maxey）在第三節獨拿10分，且籃網該節三分球僅投進1顆，讓費城軍翻轉戰局，板凳出發的莫爾頓（De'Anthony Melton）在第四節根本沒人守得住，個人砍進15分，帶隊在客場保住勝利，東部準決賽將遭遇塞爾提克、老鷹之間的贏家。

由於少了恩比德，要扛起重任的哈登則克服命中率不佳的問題，雖然出現離譜地18投4中，仍繳出17分、11助攻及8籃板的全能數據，T.哈里斯（Tobias Harris）進攻效率不錯，以19投11中斬獲全隊最高25分外帶12籃板，馬克西（Tyrese Maxey）進帳16分，頂替恩比德上場的瑞德（Paul Reed）挹注10分、15籃板，第四節封神的的莫爾頓全場15分都來自末節。

籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）20分、6助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）17分進帳，克雷斯頓（Nic Claxton）19分、12籃板，無奈還是未能於七六人手中搶下勝利，遭直落四淘汰，只能下季捲土重來。

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