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NBA季後賽》魏少轟37分還輸球！太陽3連勝快艇系列賽聽牌

2023/04/23 07:08

魏少轟37分快艇仍輸球。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕太陽布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）今日聯手斬獲61分，率隊以112：100打敗快艇，於西部首輪季後賽連贏3場，系列賽取得3：1聽牌，至於可憐的魏斯布魯克（Russell Westbrook）轟37分依舊白忙一場。

快艇在季後賽總會碰到傷兵惡夢，今年也不例外，除了P.喬治（Paul George）早因膝傷掛免戰牌許久，雷納德（Kawhi Leonard）也連兩場因右膝傷勢缺陣。

快艇缺少兩枚超級球星，整體戰力已很難跟太陽匹敵，尤其布克手感持續火燙，此仗攻下30分、9籃板及7助攻，杜蘭特則是31分、11籃板和6助攻，老經驗的保羅（Chris Paul）斬獲19分、9助攻與4籃板，艾頓（Deandre Ayton）15分、13籃板，就算太陽的板凳持續找不到得分火力，竟然只有9分進帳，但先發組合實力夠強，還是可以搶下勝利。

快艇今天就看著魏斯布魯克（Russell Westbrook）在場上衝鋒陷陣，以29投17中，包括三分球6投3中，繳出37分、6籃板及4助攻，只是無法帶隊在主場搶下勝利，再度成為悲情人物。至於前一場攻下42分的N.鮑威爾（Norman Powell）15投4中，進帳全隊次高14分。

杜蘭特。（法新社）

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