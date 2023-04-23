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MLB》92億王牌5.2局好投！ 洋基9下「神代打」敲再見安氣走藍鳥（影音）

2023/04/23 07:58

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場續戰藍鳥，雙方上演低比分投手戰，最終洋基在9下靠著拉梅修（DJ LeMahieu）敲出再見安打，終場以3：2氣走藍鳥。

開季至今絕好調的洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），今日主投5.2局用了96球，被敲4支安打，沒有失分，投出4三振、2保送，另有1次觸身球，持續繳出鬼神表現，柯爾已經連續20.2局沒掉分，防禦率降至0.79。

柯爾。（美聯社）

藍鳥強投馬諾亞（Alek Manoah）此役繳出7局無失分優質先發，僅被敲2支安打，飆出5次三振，表現比柯爾更勝一籌。

雙方前7局得分掛蛋上演投手戰，條紋軍在8下2出局後展開攻勢，培拉薩（Oswald Peraza）敲安上壘，接著沃爾普（Anthony Volpe）轟出2分砲，洋基率先突破僵局，但藍鳥馬上在9上還以顏色，代打的簡森（Danny Jansen）回敬一發2分砲，兩隊戰成2：2平手。

9下洋基面對藍鳥守護神羅馬諾（Jordan Romano）攻勢再起，瑞佐（Anthony Rizzo）、托瑞斯（Gleyber Torres）連續敲出安打，隨後卡胡（Kole Calhoun）選到保送，洋基形成無人出局滿壘大好機會，這時換上代打拉梅修，他把握住機會當英雄，一棒敲出左外野再見安打，幫助洋基拿下勝利。

洋基以再見安打氣走藍鳥。（美聯社）

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