MLB》開季連續21場開轟！光芒寫下大聯盟新猷（影音）

〔體育中心/綜合報導〕開季狀況火燙的光芒隊,今在延長賽靠阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的再見安打以4:3擊敗白襪隊,他在第一局的全壘打也為光芒隊寫下新歷史。

光芒隊在今天賽前開季連續20場有開轟紀錄,與2019年的水手並列史上第一,今首局阿羅薩雷納就從白襪先發投手席斯(Dylan Cease)手中敲出兩分砲,除為球隊先馳得點,也將光芒開季連續開轟紀錄推進至21場,寫下大聯盟歷史新猷。

這是阿羅薩雷納本季第5轟,光芒團隊第46轟、排在聯盟第一,他們在開季前20場比賽就轟出45發全壘打,是聯盟史上第二多,僅次2000年紅雀隊的47場。

阿羅薩雷納今天一人扛全隊,白襪靠著兩發陽春砲追平比數後,他在5局又擊出超前安、8局白襪西茲(Gavin Sheets)的全壘打讓比賽進入延長賽,這位代表墨西哥參加經典賽的好手再度於10局下建功,敲出右外野方向再見安打,此役光芒4分全由他貢獻。

光芒王牌左投麥克拉納漢(Shane McClanahan)今先發6局被打3支安打、包括2轟,失掉2分、送出10次三振,另有1次保送,無關勝負,防禦率1.86。白襪先發席斯4局被敲6支安打失掉3分、一樣無關勝負,防禦率2.73。勝投由後援1局無失分的克利文格(Garrett Cleavinger)拿下。

