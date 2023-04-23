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MLB》開季連續21場開轟！光芒寫下大聯盟新猷（影音）

2023/04/23 07:35

阿羅薩雷納。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況火燙的光芒隊，今在延長賽靠阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的再見安打以4：3擊敗白襪隊，他在第一局的全壘打也為光芒隊寫下新歷史。

光芒隊在今天賽前開季連續20場有開轟紀錄，與2019年的水手並列史上第一，今首局阿羅薩雷納就從白襪先發投手席斯（Dylan Cease）手中敲出兩分砲，除為球隊先馳得點，也將光芒開季連續開轟紀錄推進至21場，寫下大聯盟歷史新猷。

這是阿羅薩雷納本季第5轟，光芒團隊第46轟、排在聯盟第一，他們在開季前20場比賽就轟出45發全壘打，是聯盟史上第二多，僅次2000年紅雀隊的47場。

阿羅薩雷納今天一人扛全隊，白襪靠著兩發陽春砲追平比數後，他在5局又擊出超前安、8局白襪西茲（Gavin Sheets）的全壘打讓比賽進入延長賽，這位代表墨西哥參加經典賽的好手再度於10局下建功，敲出右外野方向再見安打，此役光芒4分全由他貢獻。

光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）今先發6局被打3支安打、包括2轟，失掉2分、送出10次三振，另有1次保送，無關勝負，防禦率1.86。白襪先發席斯4局被敲6支安打失掉3分、一樣無關勝負，防禦率2.73。勝投由後援1局無失分的克利文格（Garrett Cleavinger）拿下。

阿羅薩雷納再見安助光芒氣走白襪。（法新社）

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