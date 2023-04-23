MLB》又被KO！日本火球男2.1局核爆8分 創大聯盟生涯最慘紀錄

藤浪晉太郎。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家日籍投手藤浪晉太郎今日再度被KO，僅投2.1局核爆8分，被敲7支安打創下大聯盟生涯最慘紀錄。

藤浪晉太郎今日客場登板對戰遊騎兵，隊友首局就給他2分支援，結果藤浪晉太郎一下子就花光光，1局下半被賈西亞（Adolis Garcia）敲出2分砲，讓對手扳平比數。

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藤浪晉太郎在2下遇到嚴重亂流，單局被狂敲5支安打、其中有2支是長打，一局痛失5分大爆炸，讓遊騎兵迅速拉開分差。

3下藤浪晉太郎續投，又出現保送、暴投控球不穩問題，最終僅投2.1局退場，留下1出局三壘有人的危機局面，運動家第二任投手馬丁尼茲（Adrian Martinez）也沒能止血，一上來就被敲安，讓三壘跑者回來得分，失分要記在藤浪晉太郎身上。

藤浪晉太郎今天僅投2.1局黯然退場，用了72球，最快球速100.6英哩（約162公里），被敲7支安打創下大聯盟生涯最慘紀錄，核爆8分平生涯單場最糟，投出2次三振，另有3保送、1次觸身球，防禦率上漲至14.40，本季登板4場一勝難求。

運動家投手群大崩盤，全場被敲18支安打，終場以3：18遭遊騎兵痛宰，藤浪晉太郎苦吞本季第4敗。

（首次上稿時間：0903；更新時間：1007）

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