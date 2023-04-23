NBA》英雄惜英雄！ KD、保羅挺魏少：不懂籃球的人才會質疑他

杜蘭特公開力挺魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由於快艇雙星喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席，陣中僅靠魏斯布魯克（Russell Westbrook）獨挑大樑，全場狂轟37分，無奈雙拳難敵四巨頭，太陽仍兵不血刃地收下勝利，不過保羅（Chris Paul）、杜蘭特（Kevin Durant）則對魏少讚譽有加，強調只有不懂籃球的人，才會質疑、嘲笑他。

本季魏斯布魯克過得相當不快樂，在充滿鎂光燈注目的湖人，因領頂薪而備受質疑，甚至投籃表現也被球迷嘲諷「Westbrick」，讓他對此大為惱火，離開傷心地後，他選擇底薪投奔快艇，充滿激情的打球風格，以及對求勝的渴望，讓他贏得不少人的掌聲。

請繼續往下閱讀...

而今天賽後，杜蘭特談到前隊友表示，當魏斯布魯克退休時，人們才會講述他們的真實想法，現在只會嘲笑他，因為只要你成功，大家總會找到討厭你的點批評，但魏斯布魯克整個生涯都非常有韌性，他不會抱怨，認真打球，他的打法在快艇取得成功，這才是真正的他，現在他們覺得開魏斯布魯克的玩笑有趣多了。

此外，保羅也直言，會這樣做的人都是不懂籃球的那群人，有可能是因為他們不懂什麼叫做競爭，也或許是他們也想要到那個位置。

Kevin Durant on Westbrook:



"When he retires, people are gonna tell the truth about how they feel about his game. Right now, [they] make a joke out of Russ."



Chris Paul:



"I feel like the only people to do that is the people who don't know basketball."pic.twitter.com/7EuCCoVgg2 — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） April 22, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法