NBA》英雄惜英雄！ KD、保羅挺魏少：不懂籃球的人才會質疑他

〔體育中心/綜合報導〕由於快艇雙星喬治(Paul George)、雷納德(Kawhi Leonard)因傷缺席,陣中僅靠魏斯布魯克(Russell Westbrook)獨挑大樑,全場狂轟37分,無奈雙拳難敵四巨頭,太陽仍兵不血刃地收下勝利,不過保羅(Chris Paul)、杜蘭特(Kevin Durant)則對魏少讚譽有加,強調只有不懂籃球的人,才會質疑、嘲笑他。

本季魏斯布魯克過得相當不快樂,在充滿鎂光燈注目的湖人,因領頂薪而備受質疑,甚至投籃表現也被球迷嘲諷「Westbrick」,讓他對此大為惱火,離開傷心地後,他選擇底薪投奔快艇,充滿激情的打球風格,以及對求勝的渴望,讓他贏得不少人的掌聲。

而今天賽後,杜蘭特談到前隊友表示,當魏斯布魯克退休時,人們才會講述他們的真實想法,現在只會嘲笑他,因為只要你成功,大家總會找到討厭你的點批評,但魏斯布魯克整個生涯都非常有韌性,他不會抱怨,認真打球,他的打法在快艇取得成功,這才是真正的他,現在他們覺得開魏斯布魯克的玩笑有趣多了。

此外,保羅也直言,會這樣做的人都是不懂籃球的那群人,有可能是因為他們不懂什麼叫做競爭,也或許是他們也想要到那個位置。

