晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》英雄惜英雄！ KD、保羅挺魏少：不懂籃球的人才會質疑他

2023/04/23 09:13

杜蘭特公開力挺魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由於快艇雙星喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席，陣中僅靠魏斯布魯克（Russell Westbrook）獨挑大樑，全場狂轟37分，無奈雙拳難敵四巨頭，太陽仍兵不血刃地收下勝利，不過保羅（Chris Paul）、杜蘭特（Kevin Durant）則對魏少讚譽有加，強調只有不懂籃球的人，才會質疑、嘲笑他。

本季魏斯布魯克過得相當不快樂，在充滿鎂光燈注目的湖人，因領頂薪而備受質疑，甚至投籃表現也被球迷嘲諷「Westbrick」，讓他對此大為惱火，離開傷心地後，他選擇底薪投奔快艇，充滿激情的打球風格，以及對求勝的渴望，讓他贏得不少人的掌聲。

而今天賽後，杜蘭特談到前隊友表示，當魏斯布魯克退休時，人們才會講述他們的真實想法，現在只會嘲笑他，因為只要你成功，大家總會找到討厭你的點批評，但魏斯布魯克整個生涯都非常有韌性，他不會抱怨，認真打球，他的打法在快艇取得成功，這才是真正的他，現在他們覺得開魏斯布魯克的玩笑有趣多了

此外，保羅也直言，會這樣做的人都是不懂籃球的那群人，有可能是因為他們不懂什麼叫做競爭，也或許是他們也想要到那個位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。