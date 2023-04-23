MLB》近3戰2轟手感火燙！張育成敲173公里雷射砲 紅襪1分飲恨

〔體育中心／綜合報導〕延續愛女Winola出生的好運加持，紅襪台灣好手張育成今天再度敲出全壘打，本季第3轟出爐，可惜球隊終場以4：5敗給釀酒人，中斷2連勝。

張育成此役打第9棒守游擊，首打席吞下三振，紅襪前4局都沒得分，5上張育成揮出2分砲幫助球隊破蛋，這是張育成本季第3發全壘打，棒打釀酒人明星左投邁利（Wade Miley），這轟擊球初速107.3英哩（約173公里）、飛行距離399英呎，在大聯盟30座球場都會形成全壘打。

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張育成。（法新社）

靠著張育成的全壘打，紅襪追成2：3落後，雙方僅剩1分差距，但釀酒人也不是省油的燈，他們在5局下半馬上攻下2分還以顏色，再度擴大領先優勢。

6上紅襪攻勢再起，當家重砲德弗斯（Rafael Devers）敲出右外野方向2分砲，本季第8轟出爐，幫助球隊再度縮小至1分差距，但後續紅襪攻勢不多，沒能再有分數進帳，終場就以4：5落敗。

張育成7上第三打席敲出中外野飛球出局，全場3打數敲1安，貢獻2分打點，賽後打擊率上升至0.111，張育成近3戰2度開轟，打擊手感火燙。

張育成。（USA TODAY Sports ）

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