小塔提斯本季首轟出爐。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士與響尾蛇的四連戰邁入第三場,復出後打得相當悶的教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.),今天在一局上就敲出一發陽春砲,不僅助隊先馳得點,也終於盼來本季首轟。

小塔提斯因為受傷加上禁藥問題,導致整整一年多沒有出賽,讓教士爭冠路上缺少一名大將,雖然日前他在3A進行復健賽時,繳出3戰6轟的誇張成績,但真正回到大聯盟後,狀況顯然尚未調整好,首場比賽5支0還吞下2次三振,第二場比賽也只繳出4打數1安打的表現。

不過今天復出的第三場,小塔提斯擔任先發第二棒,首局面對響尾蛇先發投手凱利(Merrill Kelly),就瞄準150公里四縫線快速球,一棒將球轟到左外野大牆外,據統計,擊球初速為89.6英哩、飛行距離374英尺,助隊取得1比0領先。

Fernando Tatis Jr. crushes his first HR of the season. pic.twitter.com/0cUksF3cty