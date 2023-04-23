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全中運》竹縣選手不服輸帶傷上陣 滑輪溜冰摘銀

2023/04/23 09:35

112年全國中等學校運動會滑輪溜冰項目，昨（22日）在新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園舉行高男組10000公尺計分淘汰賽。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112年全國中等學校運動會滑輪溜冰項目，昨（22日）在新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園舉行高男組10000公尺計分淘汰賽，帶傷上陣的仰德高中傅孝宇勇，秉持著不服輸、不放棄的念頭，咬緊牙關撐完全場，果真藉著強大意志力衝向終點線，為新竹縣添得一面銀牌。

另一方面，仰德高中洪威程則在自強國中舉行的角力項目，摘下高男組角力希羅式第十級銅牌。同樣來自仰德高中的傅孝宇、洪威程，在同一天過關斬將，為新竹縣添銀掛銅。

傅孝宇完賽後回到休息區，隨即疲累到躺在軟墊上大口喘氣，久久無法言語，模樣令人心疼。他稍事歇息後，才逐漸展露出笑容，透露獲得銀牌的喜悅。

傅孝宇說，其實他從去年12月間，右小腿肌肉就疑似因為疲勞累積而受傷，休養一段時間後傷勢好轉，投入練習後卻又開始發作，「可是要比全中運了，也沒辦法再休息」，他只能帶傷上陣。比賽過程中，傷處一直隱隱作痛，他不斷告訴自己「我不想輸！」憑著強大的意志力撐完全場，拿下得來不易的銀牌，「我很開心」！

教練曾嘉成說，傅孝宇得牌有點「意料之外」，因為傅孝宇帶傷，起初預估頂多拿下前六名，多虧他在場邊下指示時，傅孝宇都有聽進去而且做到。傅孝宇在賽中因為不適，讓他感覺傅孝宇似乎一度想要放棄，他不斷喊著「撐下去，撐完啊！」傅孝宇咬牙撐到最後，真的很不容易，他很感動，更替選手高興！

112年全國中等學校運動會滑輪溜冰項目，昨（22日）在新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園舉行高男組10000公尺計分淘汰賽。（新竹縣政府提供）

帶傷上陣的仰德高中選手傅孝宇（右），在滑輪溜冰項目高男組10000公尺計分淘汰賽，秉持著不服輸、不放棄的念頭，咬緊牙關撐完全場，為新竹縣添得一面銀牌。（新竹縣政府提供）

帶傷上陣的仰德高中選手傅孝宇，在滑輪溜冰項目高男組10000公尺計分淘汰賽，秉持著不服輸、不放棄的念頭，咬緊牙關撐完全場，為新竹縣添得一面銀牌。（新竹縣政府提供）

仰德高中選手洪威程在自強國中舉行的全中運角力項目，摘下高男組角力希羅式第十級銅牌。（新竹縣政府提供）

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