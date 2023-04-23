春季聯賽》「應該沒有了吧！」 前兄弟投手斷念回職棒

台南市成棒隊投手林樺慶。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕前中信兄弟投手林樺慶2021年球季結束遭釋出，隔年加盟業餘成棒隊台南市效力至今，春季聯賽登板亮相，曾經想打回職棒的目標，他坦言，「現實考量，應該沒有了吧！」

林樺慶畢業於高苑工商，2013年他與高中同學陳子豪、梁家榮一起報名中職季中選秀，林樺慶獲義大犀牛第2輪指名，但因故未加盟，隔年再次選秀獲Lamigo桃猿第2輪指名簽約加盟。

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林樺慶2020年球季結束遭桃猿釋出，隨後兄弟出手網羅，但1年後難逃遭解約的命運，生涯出賽62場其中35場先發，戰績9勝12敗2次中繼成功，防禦率5.46，去年來到台南市成棒隊發展。

原本林樺慶計畫拚回職棒，但他指出，年紀有了，已離開兄弟第2年，年底將滿29歲，加上職棒環境相當競爭，期間也沒有職業球隊來找，想回去的欲望已經沒那麼強烈了。

對於未來規畫，林樺慶的想法很務實，「在這裡（台南市成棒隊）能投幾年是幾年，好好待著，之後看能否轉任教練，我很喜歡教球，也能從中學習。」

前中信兄弟、味全龍投手歐耀宗同效力台南市成棒隊，和林樺慶一樣已沒有拚回職棒的念頭，歐耀宗說，由於右肩不適沒有投出理想成績，前年球季結束被味全釋出，原計畫到台鋼雄鷹投石問路，可是轉念一想，「現在職棒球隊普遍年輕化，搞不好待兩年又被釋出，還不如來業餘打球再做打算，能投多久是多久。」歐耀宗生涯出賽5場總計投4.2局，防禦率21.21。

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