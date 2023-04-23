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春季聯賽》「滿難找的」 屏東紅尾沒收前職棒球員有苦難言

2023/04/23 10:09

屏東紅尾成棒隊。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕112年甲組成棒春季聯賽熱戰中，非大學的甲組成棒隊總計11支，除了不收退役職棒球員的合庫、台電，其他9隊包括台北興富發、屏東紅尾也沒有前職棒球員助陣。

國內甲組成棒單一球隊最多只能登錄出賽3名具職棒資歷的球員，台北興富發總教練呂明賜日前受訪時表示，球隊沒規定不能吸收前職棒球員，只是剛好沒有合適人選，加上近年陣中具職棒資歷的選手表現不算理想，公司希望栽培年輕選手，球隊現也已滿編。

屏東紅尾原本有3名前職棒球員投手王英山、捕手蔡友達和內野手翁客堯，但目前歸零，總教練余進德解釋，王英山離隊接家業做生意，蔡友達到美和科大當教練，翁克堯則到樂天桃猿擔任二軍體能教練。

余進德指出，球隊沒有硬性規定不收前職棒球員，只是沒有適合的人選，不只是戰力考量，球隊需要帶頭和傳承經驗的選手，尤其重視品行，但現在從職棒退下來很多才20歲出頭，可能來到球隊，教練還要再教育他，這就沒有必要性。

余進德強調，如果有好的退役職棒球員，球隊當然也希望吸收網羅，但現實情況是滿難找的，不是太老就是太年輕，「你看，像台中市成棒隊有陽耀勳、陳敏賜和花花（張正偉），3人能打又能傳承經驗，對球隊幫助很大。」

今年春季聯賽台中市在A組預賽8戰全勝排名第一，反觀屏東紅尾只有1勝5敗，余進德坦言，少了王英山、蔡友達、翁克堯對球隊影響非常大，戰力落差就出來了，陣中8、9成都是年輕球員，關鍵時刻會緊張，沒有老將壓陣帶來安定的力量。

2020年底屏東紅尾成軍，余進德說，來到這裡的選手目標幾乎都是拚進職棒，球隊提供舞台給他們發揮，選手來源以高屏地區和台南、台東為主，1年營運經費約3800萬元左右，主要由屏東縣府挹注資源，另有企業贊助但不冠名。

今年春季聯賽11支非大學的甲組成棒隊，包括合庫、台電、台北興富發、新北禾聯、桃園市、台中市、台南市、屏東紅尾、全越運動（原安永鮮物）、綺麗珊瑚、列特博生技。

屏東紅尾總教練余進德（右）。（記者羅志朋攝）

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