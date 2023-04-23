NBA季後賽》字母哥缺席！老八熱火打爆公鹿 系列賽又領先

J.巴特勒。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在東部首輪季後賽依舊缺陣，東部第八種子的熱火回主場把握機會，J.巴特勒（Jimmy Butler）攻下30分，以121：99大勝公鹿，系列賽取2：1領先，能否上演「老八傳奇」也成為焦點。

亞德托昆波在首戰因重摔倒地造成背部挫傷，只打11分鐘就退場，公鹿最終在主場慘敗收場，儘管字母哥第2戰又因傷缺陣，但公鹿在主場強勢反彈將系列賽扳平，只是今天來到熱火主場就變得沒有招架之力。

請繼續往下閱讀...

J.巴特勒在第一節就火力全開單節3顆三分球猛轟17分，第二節換成板凳出發的老將羅利（Kyle Lowry）11分，射手羅賓森（Duncan Robinson）3顆三分球9分，熱火半場打完取得66：53領先。

熱火在下半場持續乘勝追擊，將領先優勢不斷擴大，根本不給東部第一種子任何機會，漂亮在主場打下勝利，不過巴特勒先是重摔在地，但至少能自行走出球場，隨後則又傷了拿下8分的歐拉迪波（Victor Oladipo）。

巴特勒攻下30分、5籃板及4助攻，艾德巴約（Bam Adebayo）12分、11籃板，羅利15分，羅賓森轟5顆三分球拿20分，斯特魯斯（Max Strus）12分、馬丁（Caleb Martin）12分。

公鹿本季坐擁聯盟最佳例行賽戰績，只是第一大將亞德托昆波迄今只在季後賽打11分鐘，讓球隊陷入淘汰危機中。公鹿此仗表現最佳是米德爾頓（Khris Middleton）25分，J.哈勒戴（Jure Holiday）19分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法