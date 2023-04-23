NBA》陷0比3絕對落後 灰狼狀元霸氣承諾：保證還沒結束

愛德華茲對於季後賽戰況仍相當樂觀。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼雖於附加賽驚險擊退雷霆，成功擠進季後賽窄門，不過面對西部第一的金塊卻毫無還手之力，目前面臨0比3落後，再輸一場就會被淘汰，對此，陣中球星愛德華茲（Anthony Edwards）卻相當樂觀，直言比賽還沒結束，保證還有機會逆轉。

灰狼季末走得跌跌撞撞，先是發生戈貝爾（Rudy Gobert）和安德森（Kyle Anderson）拳腳相向的茶壺風暴，接著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）又因手捶牆壁造成骨折報銷，損兵折將的灰狼，自然難以跟兵強馬壯的金塊抗衡，自開打以來，戰況就呈一面倒局勢。

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而愛德華茲認為，這是一個須拿到四場勝利的系列賽，而不是三場，因此「我向你保證，這還沒有結束，每個人都在指望我們，所以我答應你，有機會逆轉。」不過金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）則放話，表示不想給對方活路，要當個侵略者，一舉把他們打倒。

坐擁雙塔的灰狼，沒能成功打出自身的防守優勢，據統計，約基奇場均貢獻20分11.3籃板和9次助攻，投籃命中率為 56.8%，三分球命中率更達50.0%，他在與戈貝爾搭檔時，更將對方限制到場均僅1火鍋，此外，穆雷（Jamal Murray）同樣繳出高效表現，場均27.3分7.3助攻，投籃命中率為48.3%，三分球命中率為42.3%，無法壓制金塊的火力，成為灰狼落後的關鍵。

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