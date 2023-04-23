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春季聯賽》打遍台灣甲組成棒無敵手 日本棒球浪人的下一步

2023/04/23 11:04

福永春吾。（資料照，富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕112年甲組成棒春季聯賽4月開打，台中市成棒隊在A組預賽8戰全勝高居榜首，屏東紅尾總教練余進德指出，「他們有個日本投手很厲害！」

余進德口中的日本投手就是28歲右投福永春吾，他曾效力阪神虎，日職生涯一軍出賽總計投7場、9局，最快球速158公里，2020年球季結束先後到日本獨立聯盟、墨西哥聯盟發展，過去他也曾在美國、加拿大獨立聯盟球隊短期效力，堪稱「棒球浪人」。

福永春吾去年底曾赴富邦悍將接受測試，最終未獲留用，隨後加盟台中市成棒隊，春季聯賽先發2場全勝，總計14局投球未失分，防禦率是完美的零，狂飆17K、沒有保送，完全壓制國內甲組成棒打者；福永春吾11日對新北禾聯8局，16日對全越運動（原安永鮮物）6局，兩場先發都沒掉分，最快球速超過150公里。

「他好像是張泰山引薦來台灣的。」余進德表示，看過福永春吾投球，球速快，控球又準，實力真的沒話說，比全越運動的日籍投手高塩将樹更出色。

完全宰制國內甲組成棒，福永春吾在台中市成棒隊沉潛，挑戰中職仍列在人生清單中，只是受限他是洋將身分，必須有更突出的表現才能獲職業球團青睞。

屏東紅尾總教練余進德（右）。（記者羅志朋攝）

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