NBA》場邊目睹歐拉迪波重摔 熱火眾將抱頭懊惱、眼泛淚光（影音）

歐拉迪波在切入時重摔倒地。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火前明星後衛歐拉迪波(Victor Oladipo)今面對公鹿的比賽中,在一次切入時重摔倒地,隨即扶著左膝面露難色,場邊替補的隊友更是不忍直視,紛紛拿起毛巾蓋住自己的眼睛,一哥巴特勒(Jimmy Butler)則眼泛淚光,最終歐拉迪波在隊員攙扶下退場,引起球迷心疼。

此役熱火雖擊退公鹿,系列賽取得2比1領先,但球隊完全開心不起來,因為替補出戰的歐拉迪波,在終場前4分01秒嘗試切入,直衝禁區的他,卻在無接觸的情況下重摔倒地,同時他摸著左膝呆坐在地上,場面令人心碎。

請繼續往下閱讀...

此時場上球員不分敵我,接連走上去致意,並詢問狀況,熱火替補席上的其他球員同樣相當關心,看著痛不欲生的歐拉迪波,斯特魯斯(Max Strus)、「愛神」洛夫(Kevin Love)抱頭懊惱,拿起毛巾蓋住眼睛,而巴特勒仰天長嘆,接著抹去眼角淚水,表示不敢相信。

歐拉迪波過去就曾遭逢右膝四頭肌腱斷裂,接著舊傷再度復發動刀治療,這幾年因傷打打停停,從連續兩年入選明星賽的未來之星,淪落成底薪球員,這次的情形,或將遭遇職業生涯的又一次毀滅打擊,目前熱火球團表示,歐拉迪波的傷病要靜待檢查結果才能確定。

Victor Oladipo leaves the floor after injuring his left knee.



Sending good vibes to @VicOladipo from Heat Nation.@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/TT3R7tDuuP