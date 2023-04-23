NBA》場邊目睹歐拉迪波重摔 熱火眾將抱頭懊惱、眼泛淚光（影音）

歐拉迪波在切入時重摔倒地。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火前明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）今面對公鹿的比賽中，在一次切入時重摔倒地，隨即扶著左膝面露難色，場邊替補的隊友更是不忍直視，紛紛拿起毛巾蓋住自己的眼睛，一哥巴特勒（Jimmy Butler）則眼泛淚光，最終歐拉迪波在隊員攙扶下退場，引起球迷心疼。

此役熱火雖擊退公鹿，系列賽取得2比1領先，但球隊完全開心不起來，因為替補出戰的歐拉迪波，在終場前4分01秒嘗試切入，直衝禁區的他，卻在無接觸的情況下重摔倒地，同時他摸著左膝呆坐在地上，場面令人心碎。

請繼續往下閱讀...

此時場上球員不分敵我，接連走上去致意，並詢問狀況，熱火替補席上的其他球員同樣相當關心，看著痛不欲生的歐拉迪波，斯特魯斯（Max Strus）、「愛神」洛夫（Kevin Love）抱頭懊惱，拿起毛巾蓋住眼睛，而巴特勒仰天長嘆，接著抹去眼角淚水，表示不敢相信。

歐拉迪波過去就曾遭逢右膝四頭肌腱斷裂，接著舊傷再度復發動刀治療，這幾年因傷打打停停，從連續兩年入選明星賽的未來之星，淪落成底薪球員，這次的情形，或將遭遇職業生涯的又一次毀滅打擊，目前熱火球團表示，歐拉迪波的傷病要靜待檢查結果才能確定。

Victor Oladipo leaves the floor after injuring his left knee.



Sending good vibes to @VicOladipo from Heat Nation.@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/TT3R7tDuuP — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun （@BallySportsFL） April 23, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法