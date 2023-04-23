MLB》神！單場3響砲5長打 遊騎兵重砲締122年來第3人壯舉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今以18：3擊潰運動家，明星重砲賈西亞（Adolis Garcia）開無雙，轟出3響砲鬼神表現，締造史詩紀錄。

賈西亞今天放送驚人火力轟出3響砲，第一轟狙擊日本火球男藤浪晉太郎，另外2轟苦主是馬丁尼茲（Adrian Martinez），超狂煙火秀讓全場嗨翻。賈西亞全場5支5，除了3發全壘打外，還掃出2支二壘安打，單場灌進8分打點，跑回5分，賽後打擊率為2成60。

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賈西亞。（美聯社）

《Texas Rangers PR》指出，賈西亞成為自1901年現代棒球年代以來，大聯盟史上第3位能夠單場繳出至少「16個壘打數、3轟、8分打點、跑回5分」的球員，加入倫登（Anthony Rendon）、哈吉斯（Gil Hodges）的行列，寫下史詩壯舉。

Adolis García tonight became just the 3rd player in the Modern Era （b. 1901） with 16+ total bases, 3+ HR, 8+ RBI, and 5+ R in a game, joining WAS' Anthony Rendon on 4/30/17 vs. NYM （16 TB, 3 HR, 10 RBI, 5 R） and BRO's Gil Hodges on 8/31/50 vs. BSN （17 TB, 4 HR, 9 RBI, 5 R）. — Texas Rangers PR （@TXRangersPR） April 23, 2023

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