MLB》神！單場3響砲5長打 遊騎兵重砲締122年來第3人壯舉（影音）

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今以18:3擊潰運動家,明星重砲賈西亞(Adolis Garcia)開無雙,轟出3響砲鬼神表現,締造史詩紀錄。

賈西亞今天放送驚人火力轟出3響砲,第一轟狙擊日本火球男藤浪晉太郎,另外2轟苦主是馬丁尼茲(Adrian Martinez),超狂煙火秀讓全場嗨翻。賈西亞全場5支5,除了3發全壘打外,還掃出2支二壘安打,單場灌進8分打點,跑回5分,賽後打擊率為2成60。

請繼續往下閱讀...

賈西亞。(美聯社)

《Texas Rangers PR》指出,賈西亞成為自1901年現代棒球年代以來,大聯盟史上第3位能夠單場繳出至少「16個壘打數、3轟、8分打點、跑回5分」的球員,加入倫登(Anthony Rendon)、哈吉斯(Gil Hodges)的行列,寫下史詩壯舉。

Adolis García tonight became just the 3rd player in the Modern Era (b. 1901) with 16+ total bases, 3+ HR, 8+ RBI, and 5+ R in a game, joining WAS' Anthony Rendon on 4/30/17 vs. NYM (16 TB, 3 HR, 10 RBI, 5 R) and BRO's Gil Hodges on 8/31/50 vs. BSN (17 TB, 4 HR, 9 RBI, 5 R).