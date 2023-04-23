NBA》KD遭罵「軟蛋」回頭怒瞪 罵人球迷一秒變小貓（影音）

杜蘭特於賽前熱身時遭到球迷謾罵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽與快艇第四戰前，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）早早來到場館訓練，不料有位球迷竟不斷朝他喊「軟蛋」，試圖藉由挑釁吸引他的注意，隨後杜蘭特也轉頭注視對方，結果該位球迷瞬間安靜下來，事發經過在網路上瘋傳。

據美媒《clutchpoints》影片顯示，杜蘭特在底角三分線練習跳投時，那名球迷就大吼「杜蘭特，你是軟蛋」，但當杜蘭特轉過身看著他時，球迷卻沉默不語。這段10秒的影片引起球迷哄堂大笑，有網友嘲諷球迷「是個搞笑小丑」，不過也有人分析，球迷有可能當下在錄影，只是想騙杜蘭特看鏡頭。

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好在杜蘭特情緒並未受到影響，接著轉回場上繼續熱身，今天的比賽砍下31分11籃板和6助攻，攜手布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）拿下3連勝，並將快艇推向淘汰邊緣。

Someone yelled, ‘KD, you soft!’



Kevin Durant found him and the fan didn’t say a word



（via @TomerAzarly） pic.twitter.com/cJVoD30nFa — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） April 22, 2023

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