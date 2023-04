NBA》KD遭罵「軟蛋」回頭怒瞪 罵人球迷一秒變小貓（影音）

杜蘭特於賽前熱身時遭到球迷謾罵。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽與快艇第四戰前,當家球星杜蘭特(Kevin Durant)早早來到場館訓練,不料有位球迷竟不斷朝他喊「軟蛋」,試圖藉由挑釁吸引他的注意,隨後杜蘭特也轉頭注視對方,結果該位球迷瞬間安靜下來,事發經過在網路上瘋傳。

據美媒《clutchpoints》影片顯示,杜蘭特在底角三分線練習跳投時,那名球迷就大吼「杜蘭特,你是軟蛋」,但當杜蘭特轉過身看著他時,球迷卻沉默不語。這段10秒的影片引起球迷哄堂大笑,有網友嘲諷球迷「是個搞笑小丑」,不過也有人分析,球迷有可能當下在錄影,只是想騙杜蘭特看鏡頭。

好在杜蘭特情緒並未受到影響,接著轉回場上繼續熱身,今天的比賽砍下31分11籃板和6助攻,攜手布克(Devin Booker)、保羅(Chris Paul)、艾頓(Deandre Ayton)拿下3連勝,並將快艇推向淘汰邊緣。

Someone yelled, ‘KD, you soft!’



Kevin Durant found him and the fan didn’t say a word



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/cJVoD30nFa