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MLB》天使主場因大谷翔平成旅遊勝地！台灣「谷粉」躍上美媒

2023/04/23 15:13

大谷翔平與球迷。（示意圖，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平魅力無法擋，美國媒體直言，天使球場因此變成觀光勝地，而對於這支球隊來說，今年能否留下大谷翔平，甚至比能不能進季後賽更重要。

《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）在本月的專欄撰文描述天使隊主場開幕戰的盛況，當天球團特別鋪上紅毯來迎接球員出場，球迷則來自世界各地。

謝金以「大谷翔平的巨星魅力讓天使主場化身國際觀光勝地」為題，採訪了當天來到安納罕朝聖的球迷，其中一對來自東京的新婚夫妻向他表明，度蜜月選擇來美國一睹大谷翔平風采。

另外一對來自京都的日本夫婦也拿著印有大谷翔平照片的扇子，向記者表示，除了週五（7日）這場主場開幕戰，週日的比賽也會再度進場，來加州不打算去迪士尼樂園或海灘，「（來這裡）只為了大谷翔平。」

謝金還採訪到一位名為Anna Lin的台灣球迷，她拿著大字報上面寫著：「翔平，這是我第一次來看你！」

謝金指出，雖然天使近年不是季後賽熱門，球場還是因為大谷翔平而成為熱門景點，而隊史稱得上季後賽勁旅時，已經要追溯至2007年-2009年葛雷諾（Vladimir Guerrero）效力的時候，他後來成為第一個戴天使球帽進名人堂的球員，「楚奧特（Mike Trout）會是第二個，大谷翔平可以當第三個，如果他能像楚奧特那樣留下來的話。」

當天的主場開幕戰，進場的球迷幾乎不是穿大谷翔平的球衣，就是楚奧特的，背後代表滿滿的商機，上述那對來度蜜月的東京夫婦就買了球帽、球衣、米奇玩偶等紀念品，太太Rina直呼：「好貴。」

文中提到，一隻戴著天使球帽的米奇娃娃要價40美元（約台幣1225元）、一顆大谷翔平的實戰球要599美元（約台幣18353元）、大谷穿過的實戰城市版球衣，售價為19萬5000元（約台幣597萬）。

Rina告訴謝金，如果大谷翔平離開天使，她就會支持他的新球隊。謝金也在文中寫道，2023年天使最值得關注的一點，不是他們能不能睽違9年闖進季後賽，而是能不能讓大谷在2024年仍續留天使。

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