全中運》賽史第一次！東泰鄒淑珺、錦和蔡姍珊並列高女跳高金牌

蔡姍珊（右）和鄒淑珺，並列金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕112年全中運田徑項目今點燃戰火，新竹縣東泰高中鄒淑珺和新北錦和高中蔡姍珊同以1公尺72並列金牌，為中運田徑女子跳高史上頭一次。

高女組跳高銅牌廖友妍（右）、金牌蔡姍珊（右二）和鄒淑珺（右三）。（記者粘藐云攝）

高女組跳高今上午登場，地主好手鄒淑君、蔡姍珊和桃園市永豐高中廖友妍3人競爭激烈，同樣躍過1公尺69後，繼續挑戰1公尺72。

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蔡姍珊和鄒淑珺在1公尺72第一次試跳就順利過竿，廖友妍第1跳失敗、第2次過關，3人最後挑戰1公尺75皆3跳失敗。

由於蔡姍珊和鄒淑珺在1公尺72一跳過關，兩人都同意的情況下，選擇不加跳，並列金牌，這也是全中運田徑女子跳高史上第一次；廖友妍在1公尺72嘗試了兩次才過關，收下銅牌。

過去田徑跳高不允許並列金牌，但其他名次可以並列，近幾年國際田徑規則修改，只要第1的兩名選手同意，即可並列金牌。前年東京奧運也曾出現跳高並列金牌的情況，卡達巴爾辛（Mutaz Essa Barshim）、義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）在男子跳高決賽都躍過2公尺37，最後選擇不加跳，並列金牌。

至於為何鄒淑珺和蔡姍珊今天選擇不加跳？鄒淑珺表示，兩人明天還有七項全能的比賽，希望保留一些體力，怕過於疲勞，明天無法好好發揮。不過，今年亞青女子跳高達標成績為1公尺75，兩人其實僅差一點點，鄒淑珺說：「感覺可以過，但後來狀態不太好，身體有點軟軟，明天全能跳高還可以繼續挑戰。」

高女組跳高金牌蔡姍珊。（記者粘藐云攝）

高女組跳高金牌鄒淑珺。（記者粘藐云攝）

高女組跳高銅牌廖友妍（右）、金牌蔡姍珊（右二）和鄒淑珺（右三）。（記者粘藐云攝）

蔡姍珊（右）和鄒淑珺，並列金牌。（記者粘藐云攝）

蔡姍珊。（全中運提供）

鄒淑珺。（全中運提供）



鄒淑珺和蔡姍珊賽後開心擁抱。（全中運提供）

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