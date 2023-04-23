NBA季後賽》AD不扯後腿轟31分 湖人擊敗灰熊系列賽領先

A.戴維斯。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人前役在客場輸球後，今天回到溫暖的洛杉磯直接於首節打爆對手，A.戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）聯手進帳56分，最終紫金大軍以111：101力挫西部第二種子灰熊，在首輪季後賽取得2：1領先。

一哥莫蘭特（Ja Morant）傷癒歸隊，灰熊卻在首節打得荒腔走板，25次出手只命中3球，包括三分球13投1中，地主湖人則不斷強攻禁區，以超過5成投籃命中率，以及八村壘連續7分進帳，並上演雙手爆扣，首節35：9打爆灰熊。

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詹姆斯。（歐新社）

湖人首節就坐擁大幅領先，而前一場扯後腿出手14次僅中4球，繳出13分、8籃板及5阻攻的A.戴維斯，此仗打得更為強勢，斬獲31分、17籃板及3阻攻，詹姆斯則是25分、9籃板，D.羅素（D'Angelo Russell）也有17分、7助攻，只是14投5中的投籃命中率還是很差，八村壘進帳16分、里維斯（Austin Reaves）13分

灰熊雖然試圖在後三節振作，但首節實在輸太多，歸隊的莫蘭特末節狂砍22分，全場攻下45分、13助攻及9籃板，巴恩（Desmond Bane）拿下18分，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）13分入袋，只是團隊首節就自爆，全場命中率太低迷，系列賽已陷入落後頹勢。

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