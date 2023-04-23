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全中運》斗南林千嫆摘個人首金 獻給背後辛勤付出的實習教練

2023/04/23 12:58

斗南高中三年級林千嫆摘下國女組71公斤金牌。（斗南高中提供）

〔記者粘藐云／新竹報導〕斗南高中三年級林千嫆在112年全國中等學校運動會國女組71公斤以抓舉69公斤、挺舉90公斤，拿下個人全中運首金。練習舉重短短一年半時間，林千嫆就展現過人的天賦，在去年青年盃和總統盃舉重賽事非金即銀，因此在全中運賽前就被評估是奪金熱門人選。

林千嫆是來自雲林四湖鄉的學生，在練習舉重之前是角力選手，國一時因為家庭變故，輾轉來到斗南高中求學，當時也被舉重教練看上其潛力，力薦轉往舉重發展，而她也不負眾人所望，用金牌來證明給大家看。

斗南高中三年級林千嫆摘下國女組71公斤金牌。（斗南高中提供）

「千嫆總是最後一刻離開舉重室，練習大哭後，還依舊堅持要舉起槓鈴的，或許她不是天才型選手，卻是刻苦耐勞，為自己奮鬥的林千嫆。」看著選手一路成長的實習教練周育姿淚眼婆娑地稱讚著。

斗南高中舉重隊近幾年可以說是在舉重賽場上大放異彩，身為雲林縣唯一一所挖掘舉重人才的學校，在舉重賽事如青年盃、總統盃，乃至全中運，年年奪金。然而在光鮮亮麗的背後，卻僅有專任教練楊勝雄及實習教練周育姿，帶著30多位選手，另一名專任教練廖志明長期借調於國家訓練中心。

就周育姿來說，受限薪資不穩定，有授課才有鐘點費，加上本身就背負的學業貸款壓力，致使她曾經也想放棄，離開斗南，但看著舉重室內一眾潛力學生，卻又不忍就此轉身離去。如今自己拉拔成長的林千嫆在國中最後一年，完成奪金夢想，相信是大大撫慰了教練團背後的辛酸血淚。

斗南高中三年級林千嫆摘下國女組71公斤金牌，也把這個榮耀獻給老師。（斗南高中提供）

斗南高中三年級林千嫆摘下國女組71公斤金牌。（斗南高中提供）

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